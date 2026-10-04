60-годишен се ядоса на шумни момчета и грабна въздушната пушка

60-годишен мъж е задържан в Разград, след като стрелял с въздушна пушка по група непълнолетни момчета заради шум пред жилищен блок, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигналът за изстрелите е подаден около 21:20 часа снощи от квартал "Водна централа".
Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът стрелял с въздушна пушка заради група момчета, които вдигали шум пред блока.
Освен че произвел изстрели, 60-годишният мъж отправял обиди, закани и заплахи към непълнолетните.
Той е задържан в Районното управление в Разград.
По случая е започната проверка, а полицията продължава да изяснява обстоятелствата около инцидента.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.