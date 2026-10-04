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60-годишен се ядоса на шумни момчета и грабна въздушната пушка

Инцидентът се е разиграл в Разград

04.10.2026 | 12:47 ч. 41
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

60-годишен мъж е задържан в Разград, след като стрелял с въздушна пушка по група непълнолетни момчета заради шум пред жилищен блок, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за изстрелите е подаден около 21:20 часа снощи от квартал "Водна централа".

Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът стрелял с въздушна пушка заради група момчета, които вдигали шум пред блока.

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Освен че произвел изстрели, 60-годишният мъж отправял обиди, закани и заплахи към непълнолетните.

Той е задържан в Районното управление в Разград.

По случая е започната проверка, а полицията продължава да изяснява обстоятелствата около инцидента.

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