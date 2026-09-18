Ученик простреля двама съученици във Филипините, след което се самоуби

Световните агенции съощават за стрелба във Филипините, в която са загинали трима ученика. Предполага се, че заподозреният е 16-годишен тийнейджър, което е застрелял двама от съучениците си, а след това е насочил оръжието срещу себе си и се е самоубил.

При престрелката осем души са ранени като четирима от тях са в критично състояние. Всички пострадали са ученици на възраст между 14 и 17 години, заяви Алберт Паленсия, кмет на град Банга в провинция Южен Котабато, където се е случил инцидентът.

Случаят последва два други инцидента със смъртоносна стрелба в училища във Филипините от юни насам – страна, в която подобни прояви на насилие в учебните заведения доскоро бяха рядкост.

"Заподозреният е седял до приятелите си и им е казал да се приберат у дома, "защото след обяд ще изпълня плана си". Приятелите му се разсмели, тъй като стрелецът бил известен като шегаджия“, разказа Паленсия пред Ройтерс.

"След обяд момчето започнало да стреля по учениците. Улучил е 10 ученици, преди да сложи край на живота си“, добави Паленсия.

Миналия месец ученик излъчи на живо как стреля и убива друг ученик в класна стая в Замбоанга, в южната част на страната, след което сложи край на живота си.

През юни най-малко трима ученици загинаха, а около 20 други бяха ранени при нападение в държавно средно училище в Таклобан, където двама съученици откриха стрелба в училищния комплекс.

Във Филипините действат сравнително строги правила за притежание на огнестрелно оръжие, включващи проверки на миналото и изисквания за психологическа оценка, въпреки че в обращение все още има незаконни оръжия.

Стрелбата в петък последва и друг нашумял инцидент в Тайланд през август, при който ученик откри безразборна стрелба в училище в покрайнините на столицата Банкок.

Губернаторът на Южен Котабато Рейналдо Тамайо призова родителите да се уверят, че оръжията се съхраняват на недостъпни за непълнолетни лица места.