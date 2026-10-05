Жената, стреляла по дома на Риана, искала да я убие, другите щели да са косвена жертва

Жената, обвинена, че е открила огън по дома на Риана в Лос Анджелис, е искала да убие певицата, твърди прокуратурата.
36-годишната Ивана Ортис е обвинена, че на 8 март е произвела 20 изстрела с мощна пушка по имението на звездата в Бевърли Крест, докато Риана и Ейсап Роки са били вътре заедно с трите си деца - 4-годишния Риза, 3-годишния Райът и едногодишната им дъщеря Роки. В дома по време на стрелбата е била и майката на певицата.
"Това е човек, който е искал да убие Риана. Всички останали са били съпътстващи жертви", заяви заместник-окръжният прокурор Александър Бот, след като обвинителният акт срещу Ортис беше оповестен.
Ортис се яви в съда с жълт затворнически гащеризон и оковани ръце и чрез адвоката си пледира невинна по всички обвинения. Гаранцията ѝ беше увеличена на 2,65 млн. долара, а следващото ѝ съдебно заседание е насрочено за 29 октомври.
Прокуратурата твърди, че нападението е било планирано
Според обвинението Ортис се е сдобила с използваното при стрелбата оръжие във Флорида, където то било регистрирано на нейно име.
Разследващите твърдят, че тя е разполагала с боеприпаси и маскировка, била е заснета от охранителни камери и предварително е планирала нападението. По данни на прокуратурата Ортис е изстреляла общо 20 патрона към имота, знаейки, че вътре има хора, включително деца.
Куршуми са попаднали както в основната къща, така и в каравана Airstream, паркирана на алеята пред дома.
По време на стрелбата вътре са били Риана и A$AP Rocky, двамата им синове Риза и Райът и най-малкото им дете - дъщеря им Роки. С тях е била и майката на певицата.
За щастие, никой от семейството не е пострадал.
Задържали я на няколко километра от имението
След стрелбата заподозряната напуснала района с Tesla.
Полицията я спряла около 5 км по-далеч, в квартал Шърман Оукс в долината Сан Фернандо. Ортис била сама в автомобила.
При последвалото претърсване разследващите открили в колата пушка, която според властите е свързана с нападението.
Стрелбата разтърси иначе тихия и строго охраняван квартал, известен с многомилионните си имения и знаменитите си жители.
След нападението Риана и семейството ѝ напуснали къщата и отпътували от Лос Анджелис с частен самолет.
Странни видеа преди стрелбата
След ареста вниманието се насочило и към видеа, публикувани от Ортис в интернет.
В поредица от клипове в YouTube тя твърдяла, че Риана "краде" от нея, че "ревнува" и че е "вещица" с "лице на дявол".
Обвинителният акт беше оповестен след четиримесечно забавяне, след като съдия поставил въпроса дали Ортис е психически способна да участва в съдебния процес.
Може да получи доживотен затвор
Срещу Ивана Ортис са повдигнати редица тежки обвинения, сред които опит за убийство при утежняващи обстоятелства, 10 обвинения за нападение с щурмово огнестрелно оръжие и три обвинения за стрелба по обитавано жилище или превозно средство.
Десет от първоначалните обвинения са били утежнени - от нападение с полуавтоматично оръжие до нападение с щурмово оръжие.
Според окръжния прокурор Нейтън Хохман, ако бъде призната за виновна по всички обвинения, Ортис може да получи доживотна присъда, пише New York Post.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.