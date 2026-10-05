Жената, стреляла по дома на Риана, искала да я убие, другите щели да са косвена жертва

Жената, обвинена, че е открила огън по дома на Риана в Лос Анджелис, е искала да убие певицата, твърди прокуратурата.

36-годишната Ивана Ортис е обвинена, че на 8 март е произвела 20 изстрела с мощна пушка по имението на звездата в Бевърли Крест, докато Риана и Ейсап Роки са били вътре заедно с трите си деца - 4-годишния Риза, 3-годишния Райът и едногодишната им дъщеря Роки. В дома по време на стрелбата е била и майката на певицата.

"Това е човек, който е искал да убие Риана. Всички останали са били съпътстващи жертви", заяви заместник-окръжният прокурор Александър Бот, след като обвинителният акт срещу Ортис беше оповестен.

Ортис се яви в съда с жълт затворнически гащеризон и оковани ръце и чрез адвоката си пледира невинна по всички обвинения. Гаранцията ѝ беше увеличена на 2,65 млн. долара, а следващото ѝ съдебно заседание е насрочено за 29 октомври.

Прокуратурата твърди, че нападението е било планирано

Според обвинението Ортис се е сдобила с използваното при стрелбата оръжие във Флорида, където то било регистрирано на нейно име.

Разследващите твърдят, че тя е разполагала с боеприпаси и маскировка, била е заснета от охранителни камери и предварително е планирала нападението. По данни на прокуратурата Ортис е изстреляла общо 20 патрона към имота, знаейки, че вътре има хора, включително деца.

Куршуми са попаднали както в основната къща, така и в каравана Airstream, паркирана на алеята пред дома.

По време на стрелбата вътре са били Риана и A$AP Rocky, двамата им синове Риза и Райът и най-малкото им дете - дъщеря им Роки. С тях е била и майката на певицата.

За щастие, никой от семейството не е пострадал.

Задържали я на няколко километра от имението

След стрелбата заподозряната напуснала района с Tesla.

Полицията я спряла около 5 км по-далеч, в квартал Шърман Оукс в долината Сан Фернандо. Ортис била сама в автомобила.

При последвалото претърсване разследващите открили в колата пушка, която според властите е свързана с нападението.

Стрелбата разтърси иначе тихия и строго охраняван квартал, известен с многомилионните си имения и знаменитите си жители.

След нападението Риана и семейството ѝ напуснали къщата и отпътували от Лос Анджелис с частен самолет.

Странни видеа преди стрелбата

След ареста вниманието се насочило и към видеа, публикувани от Ортис в интернет.

В поредица от клипове в YouTube тя твърдяла, че Риана "краде" от нея, че "ревнува" и че е "вещица" с "лице на дявол".

Обвинителният акт беше оповестен след четиримесечно забавяне, след като съдия поставил въпроса дали Ортис е психически способна да участва в съдебния процес.

Може да получи доживотен затвор

Срещу Ивана Ортис са повдигнати редица тежки обвинения, сред които опит за убийство при утежняващи обстоятелства, 10 обвинения за нападение с щурмово огнестрелно оръжие и три обвинения за стрелба по обитавано жилище или превозно средство.

Десет от първоначалните обвинения са били утежнени - от нападение с полуавтоматично оръжие до нападение с щурмово оръжие.

Според окръжния прокурор Нейтън Хохман, ако бъде призната за виновна по всички обвинения, Ортис може да получи доживотна присъда, пише New York Post.