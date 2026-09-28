Риана с много нови кадри на дъщеря си

Риана умили феновете с последната си публикация в социалната мрежа Instagram.

В неделя 38-годишната певица и дизайнерка постна в профила си серия кадри и клипове с 1-годишната си дъщеря Роки. И повечето са доста забавни.

Първо виждаме как момиченцето стои на столче за хранене, като му е сложена огромна черна перука. После пък има близък кадър на детето, като цялата му коса е захваната от розови ролки. Виждаме иак е увито в огромно жълто пухесто яке.

Роки си играе и с дамска чанта, вероятно на майка ѝ. После носи и интересна черна шапка. Има сладко видео, на което бебето спи и се усмихва.

Малката е снимана и по бански от 2 части в черно и бяло. Роки явно проявява интерес и към гримовете на майка си.

На една от последните снимки забелязваме и как показват змия на малкото момиче.

"Кой ми позволи да имам дъщеря?", шеговито е написала звездата към своята публикация.

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