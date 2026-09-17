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Дъщерята на Риана на 1 г., показа кадри от партито

Роки позира в розово

17.09.2026 | 21:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дъщерята на Риана и A$AP Rocky навърши 1 годинка в неделя, 13-и септември. Момиченцето Роки Айриш се наслади на специално тържество за повода.

Снимки от него бяха постнали от приятелката на Риана - Мелиса Форд. В социалната мрежа Instagram се вижда, че майка и дъщеря са били в тон за празника.

38-годишната певица е по къс топ в нежно розово, който е с тънки презрамки и къдрави елементи, както и такива шорти. Момиченцето също носи розов топ с набран плат. На една от снимките изпълнителката е със слънчеви очила и целува дъщеричката си.

На кадрите има още въртележки и атракциони.

"Честит рожден ден, Роки Айриш. Не мога да повярвам, че бебето на леля вече е на годинка.", написа Мелиса. Тя отбелязва още, че Риана и Роки са облечени по подобен начин.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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