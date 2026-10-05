Прокуратурата в Пловдив потвърди: Разбихме ОПГ за източване на средства от НЗОК

Във връзка със запитване от медии от Апелативна прокуратура - Пловдив уведомяват, че под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпление по чл. 256 от Наказателния кодекс - неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК вследствие на извършени фиктивни хоспитализации.

Днес, 5 октомври 2026 г., в гр. Пловдив, е проведена специализирана операция на отдел "Икономическа полиция" при ОД на МВР-Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването, гр. София.

Акцията е осъществена в две клиники към пловдивска болница и два медицински центъра - в гр. Пловдив и гр. Карлово във връзка с разследване по горепосоченото деяние.

Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в гр. Пловдив, гр. Кричим и гр. Карлово.

Иззети са веществени доказателства - медицинска документация, компютри и др. Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица по Закона за МВР.

Провеждат се активни процесуално-следствени действия.