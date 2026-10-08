Бивш член на сектата край Калофер: Шаманът не търпеше някой да е над него

Групата с нетрадиционни ритуали край Калофер, която е разследвана от ДАНС, е съществувала поне 10 години. В края на септември беше задържан испански гражданин, който според агенцията е създал група от последователи и ги е манипулирал чрез псевдодуховни внушения и психоактивни вещества.

Той остава в ареста по обвинение за държане на наркотици с цел разпространение. За първи път говори бивш член на сдружението "Слънце на Водолей", управлявано от испанеца.

През 2002 г. пътуване до Испания среща Димитър Антонов с Хосе Николас. Десетилетие по-късно двамата участват в създаването на сдружението „Слънце на Водолей“.

"На едно пътуване в Испания в далечната 2002 г. през един наш общ приятел българин. Така се запознахме и тогава имаше един такъв шаман, да кажем, от Америка, който извършваше ритуални практики там, и това ми беше първото запознанство с него. След това вече изцяло съм му изгубил дирите в живота и около 2010 - 2011 г. отново се свърза с мен, като ми каза, че има контакти с България и има интереси в България и ако мога да му кажа юридическа помощ по повод регистрацията на едно сдружение", казва Димитър Антонов, секретар на Международната фондация за защита на правата на коренното население - FSI, пред bTV.

Димитър става един от тримата членове в сдружението, а Хосе поема управлението.

"Просто той искаше да бъде записан, че е избран на тази длъжност пожизнено, за да няма възможност за избор, за да не стане някой друг управител, защото имаше такива инвестиционни намерения", казва Антонов.

Опазване на древни ритуали, създаване на екологични паркове и социална интеграция – това са част от обявените цели на сдружението.

"При основаването му целите бяха благородни. Звучаха много добре, както нали, така и излязоха в публичното пространство. Като цяло като начало ми изглеждаше така автентичен човек, който следва едни такива древни традиции и ритуални практики, към които и аз имам интерес. В България имаше контакти с други българи и така се заформи цялото му идване тук", посочва Димитър Антонов.

Няколко години по-късно испанецът закупува земя близо до Калофер, където изгражда ритрийт център с бунгала.

"Той търсеше място. Общо взето, без значение, да е сред природата. Аз, честно казано, имам много силна връзка с Калофер. От дете го посещавам, познавам и хората там и те са истински българи. Така че и дълбоко се съмнявам, че са се страхували от него или от някакъв испанец, който там се е загнездил. Но както и да е. Хареса му мястото, отвори се възможност и се възползва от нея", разказва Антонов.

През 2014 г. Димитър подава молба за напускане.

"Не ми хареса отношението с хората, най-вече така подходът. Просто хората си тръгваха, понякога обидени, огорчени", казва той.

По думите му Хосе постепенно започнал да отхвърля авторитета на духовните учители и да поставя себе си над останалите.

"Чувал съм моменти за конкуренция между хората и това за мен са нехарактерни неща за едно духовно учение. Имаше известни нарцистични тенденции или по-скоро като да кажем вълкът алфа в една глутница, образно казано. Разбира се, и той не търпеше някой да е над него, което е всъщност и предполагам основанието му изцяло да се откъсне от тези традиции", коментира Димитър Антонов.

Вече шестата година Димитър е член на световна организация за защита на правата на коренното население. Идеята на подобни фондации е свещен живот, а не религиозен култ, обяснява още той.

"Реално 10 години и повече съм нямал никакъв контакт с него и даже когато станах секретар на фондацията, изложих неговия случай на първото заседание на Управителния съвет и той беше отстранен от фондацията", казва Антонов.

На 26 септември 2026 г. Хосе е задържан при съвместна операция на ДАНС и МВР. В хода на операцията е установено наличие и са иззети 30 саксии с кактус от вид, съдържащ психоактивни вещества. Иззети са и бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се смята, че съдържат психоактивни съставки. От ДАНС обясниха, че законови ограничения не позволяват да предоставят поисканата от bTV информация.

Димитър казва, че при посещенията си край бунгалата не е виждал употреба на наркотици.

"Думата секта има доста тежко значение. Това е една дума, обременена с много негативно значение. За мен в случая става въпрос за въвеждане в заблуждение или измамни действия", посочва той.

Твърденията за къпане голи в реката Антонов коментира така:

"Не мисля, че е нещо, което да бъде категоризирано като много обществено опасно или вредно. Случват се такива неща в цял свят, в Европа".

При проверка в местността Бяла река край Калофер, където са и бунгалата, са открити традиционни за коренните народи възли за молитва.

"Човек отива сам в планината, подготвя си тези молитвени вързопи с тютюн. Вътре някой път слагат рози, розови стръкчета или градинска салвия", обяснява Димитър Антонов. "Цветовете - това е един календар, да кажем, който представлява четирите посоки на света. Червеното е Изтокът, жълтото - Югът, черното е Западът, бялото е Северът. Също и синьото - към небето, зеленото - към земята, като небето, което дава живота, и земята, която реално е елементът, който ни дава съществуването, дава ни изобилието от храна и всичко, което е нужно, за да съществува животът. И вече седмият свят е сърцето. Има разлики."

Испанецът е обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. Окръжният съд в Пловдив му наложи мярка „задържане под стража“.

"Аз лично се надявам цялото това време, което му предстои, да му помогне да си даде сметка за нещата", казва Димитър Антонов.