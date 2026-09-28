В разбитата от ДАНС секта танцували голо хоро

Разбитата от ДАНС секта край Калофер, ръководена от испански шаман, съществува поне от 10 години, твърди бивш кмет на града. Поне 14 българи, но и чужденци, са сред последователите, като полицията разпитва свидетели, съобщава bTV

Собственикът на вилното селище е задържан за притежание и разпространение на предполагаеми опиати.

Мястото, където са се събирали хората, е на няколко километра от града. В имота има ремонтирани къщи - тип бунгала.

В живописна местност, на около 6 км от Калофер, туристи и местни хора систематично са забелязвали голи и неадекватни мъже и жени, които се къпят във вировете и изпълняват някакви странни ритуали.

Дейностите на затворената общност притеснявали местните, но никой не е подавал сигнал.

"А, и хоро играят. Голо хоро. И един на тъпан бие. Голи ходят с бели мантии. И там, в едно иглу, си палят огън. И всеки си надписва камъчето", разказва Румен Александров, овчар от Калофер.

Бившият кмет на Калофер Румен Стоянов си спомня, че веднъж забелязал човек от общността в покрайнините на града.

"Но беше почти гол, бос, и едно одеяло имаше навито така и заметнато като пушка. Не говореше. Само посочи така нагоре. И тогава разбрахме, че е от тук - от това братство", разказва Румен Стоянов.

В затвореното вилно селище и днес имаше хора, но те не реагираха на повикванията на журналистите. Разследването тепърва ще установява и как са били финансирани дейностите на групата.

"Тези хора, които са членове, доколкото знам, е трябвало да участват с някаква по-сериозна сума. Някои от тях, пак така съм чувал, са давали апартаменти, за да могат да участват тук", казва Румен Стоянов.

По данни на полицията, иззетите тъмна течност и гъби най-вероятно са психоактивни вещества, свързани с окултни и магически практики и ритуали.

"Работим не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност. Имате информация за други групи освен тази, за която стана ясно да работим по сходния начин към тези хора", коментира Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи.

Предстои Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста предполагаемия тартор на групата. Срещу него е повдигнато обвинение за притежание и разпространение на наркотици.