Превенция или реакция след случая със сектата с дрога?

Испански гражданин е задържан и обвинен след акция на ДАНС и ОДМВР-Пловдив срещу група, практикувала нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества.

Според службите лидерът на групата се представял за единствен посредник с „висши духове” и носител на древно духовно знание.

Какво се знае за акцията коментираха бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов и криминалният психолог проф. Калин Гайдаров по Нова Нюз.

Според проф. Гайдаров подобни случаи поставят въпроса не само за реакцията на институциите след установяване на нарушение, но и за превенцията.

"Ние сме говорили много пъти, че работата на МВР е сложна и комплексна. Тя винаги трябва да включва елемента превенция. Това е основен атрибут на полицейската дейност на модерната държава”, коментира той.

По думите му целта трябва да бъде рисковите практики да бъдат идентифицирани, преди да доведат до сериозни последствия. „Идеята е да не се допуска развитието на подобен тип дейности, които биха били в противоречие със здравето, живота и имуществото на хората. Очевидно в момента се работи след случая, след като се е разбрало. Трябва да е обратното”, смята криминалният психолог.

Доц. Иванов обърна внимание на разликата между религиозните и духовните убеждения на хората и действията, които могат да представляват престъпление. По думите му в подобни среди е възможно да има хора с користни намерения, но това не означава автоматично, че всяка подобна общност извършва престъпна дейност.

Той посочи и конкретни данни, представени по случая. „В това, което оповести ДАНС, ние нямаме нито противодържавна дейност, нито престъпление, различно от притежание на наркотични вещества. Тоест тук ние нямаме информация за нищо друго”, каза доц. Иванов.

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР коментира и въпроса защо ДАНС и МВР са предприели действия именно в този момент.

„Досега няма данни за престъпление. Това е нормално. Тази организация е била НПО, регистрирана по съответния ред, и те са си функционирали близо 10 години открито”, заяви той и добави: „В момента, в който това нещо се превърне в престъпление – измама, принуда, търговия на наркотици, тогава вече държавата е съвсем в правото си да търси отговорност от тези хора”.