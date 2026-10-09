Осем дни след "екзекуцията": Криста Пайк ходи и може да се храни

Осем дни след като оцеля след две дози пентобарбитал по време на неуспешния опит да бъде екзекутирана, Криста Пайк продължава да се възстановява в болница в Нашвил.

Физическото ѝ състояние постепенно се подобрява - тя вече може да ходи с помощ, започнала е отново да се храни нормално, белите ѝ дробове са чисти, а ръцете ѝ бавно възвръщат движение и сила. Адвокатите ѝ обаче предупреждават, че все още има "сериозни въпроси" за дългосрочните последици от провалената екзекуция на 30 септември.

В изявление до People четиримата адвокати на Пайк посочват, че освен физическите увреждания тя се справя и с тежка психическа травма от преживяното.

"Криста се бори с дълбоката психологическа травма от това, че е оцеляла след провалена екзекуция - включително ужаса, болката и несигурността от убеждението, че всеки момент ще умре", гласи изявлението.

"Все още не можем да знаем пълния емоционален и психологически ефект от това преживяване или колко време ще ѝ е необходимо, за да започне да се възстановява."

Вече ходи и отново може да се храни

По думите на адвокатите 50-годишната Пайк вече "ходи с известна помощ", а състоянието на ръцете ѝ постепенно се подобрява.

След като се събуди в болницата, тя първоначално не можеше да преглъща и не приемаше храна. Сега обаче вече е започнала да се храни нормално.

Адвокатите ѝ съобщават още, че белите ѝ дробове са чисти. По-рано Пайк разви пневмония, имаше кръвен съсирек в едната ръка и силно подуване на двете ръце и дланите.

Защитата твърди, че проблеми при поставянето на венозните линии по време на екзекуцията може да са довели до изтичане на пентобарбитал в околните тъкани, което според тях е причинило сериозните наранявания по ръцете.

Пайк прекара няколко дни в безсъзнание след процедурата. На 6 октомври тя неочаквано се събуди и започна да говори, въпреки че само ден по-рано адвокатите ѝ били уведомени, че е в мозъчна смърт и предстои животоподдържащата апаратура да бъде изключена.

Адвокатите твърдят, че мисли и за семейството на жертвата си

В новото си изявление защитата посочва, че Пайк "продължава да проявява загриженост за други хора, особено за семейството на жертвата си Колийн Слемър".

Майката на Слемър - Мей Мартинес - категорично оспорва подобна версия.

По-рано тя заяви пред People, че Пайк никога не ѝ се е извинила за убийството на 19-годишната ѝ дъщеря през 1995 г.

"Тя няма никакво разкаяние. Никога не е изпитвала разкаяние през тези 31 години", каза Мартинес.

След провалената екзекуция тя сподели и че не разбира как е било възможно толкова много неща да се объркат. Докато все повече хора изразяват подкрепа за Пайк след случилото се, Мартинес остава категорична, че иска смъртната присъда за убийството на дъщеря ѝ да бъде изпълнена.

Съдът нареди всички доказателства от екзекуцията да бъдат запазени

На 7 октомври съдия в Тенеси разпореди властите да запазят всички материали и доказателства, свързани с неуспешната екзекуция.

Това включва игли, венозни линии, използваните медикаменти, записи от охранителни камери и комуникация между служителите.

По време на същото заседание един от адвокатите на Пайк - Люк Инен - заяви, че тя продължава да бъде с белезници и окована за болничното легло въпреки възраженията на медицинския персонал.

Съдията поиска допълнителни медицински доказателства, преди да реши дали ограниченията трябва да бъдат премахнати.

Не е ясно дали ще опитат да я екзекутират отново

След провалената процедура губернаторът на Тенеси Бил Лий нареди независимо разследване и спря всички останали екзекуции в щата до края на 2026 г.

Смъртната присъда на Криста Пайк обаче остава в сила.

Засега няма решение дали властите в Тенеси ще направят втори опит да я екзекутират.

Пайк е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колийн Слемър през 1995 г.