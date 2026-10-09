50 г. без отговор: Кой уби 17-годишната Дженифър Спрингман?

Половин век след убийството на 17-годишна студентка в Илинойс властите отново се обръщат към обществеността с надеждата, че някой може да помогне за разкриването на случая.

Дженифър Лин Спрингман, първокурсничка в George Williams College, е видяна за последно около 00:30 ч. на 3 октомври 1976 г. Тя била на малко събиране в апартамент извън кампуса, когато следите ѝ се губят.

По-късно същия ден тялото ѝ е открито край брега на Hickory Creek, под моста на магистрала Interstate 80 в New Lenox Township. Родената в Небраска Дженифър е била само на две седмици от 18-ия си рожден ден.

Аутопсията показала, че момичето е било удушено с ръце. По главата ѝ били открити и следи от силен удар, както и порезни рани по скалпа.

Свидетел видяла "насилствен сблъсък" край мястото

Петдесет години по-късно убиецът на Дженифър все още не е идентифициран, но от шерифската служба на окръг Уил отново насочват вниманието към показания, дадени още през 1977 г.

Тогава жена съобщила на полицията, че в сутринта на убийството видяла "насилствен сблъсък" между мъж и жена близо до самотен автомобил. Тя минавала с колата си по Route 30 под надлеза на Interstate 80 и успяла да даде описание както на мъжа, така и на автомобила.

Разследващите установили, че описанието съвпада с информация, която вече имали за човек, представляващ интерес по случая, и за свързано с него превозно средство.

Втори свидетел, разпитан през същата година, потвърдил части от разказа ѝ.

Полицията се надява някой да си спомни детайл, който тогава е изглеждал незначителен

От шерифската служба признават, че след 50 години спомените могат да бъдат непълни или избледнели. Въпреки това разследващите смятат, че детайл, който през 70-те е изглеждал без значение, днес може да се окаже важен, пише People.

Именно затова властите отново призовават всеки, който разполага с информация за последните часове на Дженифър, за мъжа, видян в района, или за автомобила край мястото, да се свърже с тях.