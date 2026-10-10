14-годишният, убил майка си в Пловдив, сам се обадил на 112

14-годишното момче, обвинено в убийството на 45-годишната си майка в Пловдив, само е подало сигнал на телефон 112 и е съобщило за извършеното престъпление. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и полицията в града, предаде БГНЕС.

Тялото на жената беше открито преди обяд на 9 октомври в жилищна кооперация на улица "Брезовска" в пловдивския район "Северен". Часове по-късно синът ѝ беше задържан, а впоследствие привлечен като обвиняем за убийството.

Мотивът е личен, няма данни за предишни конфликти

Според разследващите причините за престъплението са свързани със семейните отношения, но към момента няма информация за предишни конфликти между момчето и майка му.

"Мотивът е изключително личен, свързан със семейството", заяви наблюдаващият прокурор Анна Викова.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов потвърди, че именно 14-годишният е потърсил спешния телефон 112 и е съобщил, че е убил майка си.

Момчето се преместило в Пловдив заради училище

От полицията уточниха, че семейството се е преместило в Пловдив, след като момчето било прието да учи в ново училище.

По информация на МВР отзивите за ученика, получени от Министерството на образованието, са положителни. Не са били установени и предварителни индикации за проблемно поведение.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около тежкото престъпление.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

На 14-годишното момче е повдигнато обвинение за убийство на родител. Тъй като е непълнолетно и не е навършило 16 години, най-тежкото предвидено от закона наказание в този случай е от 3 до 10 години лишаване от свобода.

В неделя, 11 октомври, прокуратурата ще поиска от Окръжния съд в Пловдив да наложи на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.