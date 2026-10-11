Зомбита по улиците: От 5 до над 50 е скочил броят на починалите от фентанил

Кадри като тези са ежедневие във Фейсбук страницата "Зомбитата по улиците на България". Идеята на създателите е да информират обществото за последствията от употребата и разпространението на опасни наркотични вещества.

Фентанилът може да спре дишането за минути

Най-популярен остава фентанилът. Опиат, който предизвиква както успиване, така и еуфорично състояние. А свръхдозата му води до задух в рамките на едва няколко минути.

"Човек забравя да диша и всъщност го намират в някоя тоалетна в кома или мъртъв. Друг голям проблем е, че от няколко години в аптеките липсва антидот за опиати", коментира психиатърът д-р Иван Добринов.

Зависимостта е заболяване, което изисква лечение

По думите на специалиста СЗО класифицира наркотичната зависимост за заболяване.

"Проблемът при тази болест е, че засяга мозъка и подобно на другите психични страдания, хората не само, че не търсят активно и навреме помощ, а и много често не разбират, че имат болест и се съпротивляват на опитите да им се помогне", добави той.

Синтетичният опиоид навлиза все по-дълбоко на българския наркотичен пазар, като последно проучване показва, че само за година броят на починалите, при които е установен фентанил, е нараснал от 5 на 53-ма.

Фентанил се открива и в други наркотици

"Друга причина е, че доста голяма част от веществата, които хората употребяват, да кажем - метамфетамини, се оказва, че в тях също има фентанил. Така без човека да знае той взима и него. Стига се до реакция, която може да доведе до риск", подчерта Елмира Нешева от центъра за хуманни политики.

От министерството на вътрешните работи припомнят, че фентанилът е в пъти по-силен и опасен от останалите наркотични вещества.

В началото на август, в столичния кв. "Факултета", ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на най-рисковия синтетичен наркотик.

В рамките на близо 3 месеца от тогава от МВР отбелязват, че фентанилът се пласира на по-малки количества, а грамът на улицата достига 30–40 евро.