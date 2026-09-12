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Полицията в Пловдив иззе половин килограм фентанил

При акцията са задържани шестима души

12.09.2026 | 18:35 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Областна дирекция на МВР-Пловдив съобщава за акция, при която половин килограм фентанил е иззет от криминалистите.

Акцията е проведена на 9 септември, когато са задържани шестима души в момент на доставка на наркотичното вещество с цел последващото му разпространение в кв. “Столипиново“, предава БТА.

В хода на действията, проведени от служители на отдел "Криминална полиция“ и сектор “Специализирани тактически действия“, са извършени шест претърсвания и изземвания на територията на Пловдив и област Пазарджик. 

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При претърсване на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита и иззета пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване е установило, че веществото е фентанил с тегло 499,69 грама, което се равнява на над 1000 дози. Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи, имащи отношение към разследването.

Материалите са докладвани на Окръжната прокуратура-Пловдив. Петима от задържаните са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества. Работата по случая продължава.

Близо два килограма желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество - хексахидроканабинол, и над килограм марихуана иззеха в края на август от 23-годишен младеж, заподозрян за незаконно разпространение на наркотици в Пловдив.

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