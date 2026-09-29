Извън контрол: Пловдив първи сред градовете в Европа по употреба на фентанил

България е на първо място в Европа по наличие на фентанил в използвани спринцовки. Това показва първото национално изследване, проведено през юли и август 2026 г. от Центъра за хуманни политики по проекта ESCAPE на Европейската агенция по наркотиците.

Данните са най-стряскащи за Пловдив - градът изпреварва дори столицата по брой на фентанилозависими. Лабораторният анализ на иззетите спринцовки е извършен в Химико-токсикологичната лаборатория на ВМА - София.

"Центърът за хуманни политики от години предупреждава за рязко увеличаващата се употреба на фентанил у нас, а резултатите от изследването потвърждават това. Тъжно е, че още при първото участие на България в европейския проект страната ни вече заема лидерска позиция по брой положителни проби за фентанил", коментира Юлия Георгиева, която дългогодишно работи по проблема.

В София са анализирани 150 използвани спринцовки, събрани от три локации, като в 17% от тях е открит фентанил - един от най-високите проценти в цяла Европа. Екипите уточняват, че по време на събирането на пробите на част от рисковите места е имало засилено полицейско присъствие, което вероятно е повлияло на реалната картина.

В града под тепетата ситуацията е най-тревожна

От 152 изследвани спринцовки, събрани от две места, в цели 94% е установено наличие на опасния опиат. Според Центъра за хуманни политики стойностите са толкова високи, че изглеждат почти нереалистични, но лабораторните резултати са категорични.

Организацията настоява институциите да реагират незабавно, особено след доказаните случаи на летално предозиране. В България все още няма масов достъп до животоспасяващия антидот - назалния препарат налоксон. Той липсва както за работещите на първа линия, така и за самите зависими, които биха могли да спасят живот при предозиране.

"Междувременно Центърът за хуманни политики остава единствената структура, която работи активно за намаляване на вредите, а държавното финансиране е минимално и зависимо от външни проекти и дарения", отбелязват доброволците.

Организацията посочва, че местата за безплатна терапия и рехабилитация са твърде малко, платеното лечение е недостъпно за повечето хора, а дневни и вечерни центрове за зависими практически липсват. В доклада се подчертава и липсата на превенция по време на фестивали, както и невъзможността за бързо изследване на веществата на терен.

Проучването доказва още, че фентанилът вече се инжектира масово. Екипите наблюдават и опасната практика за смесването му с т.нар. "билка" или "бонзай" (продукти, съдържащи синтетични канабиноиди), като няма данни дали наркотикът не се комбинира тайно и с други вещества, за които потребителите дори не подозират.