Детето, убило майка си в Пловдив, било гениален ученик

Осмокласник е младежът, убил собствената си майка миналия петък в Пловдив. 14-годишният ученик е родом от Стара Загора и е показвал високи знания и резултати. Бил награден за най-активен член в Ученическия съвет на второ основно училище "Петко Рачов Славейков" в Стара Загора. Момчето е многократно награждавано в различни академични дисциплини. Получава и призово място на Уеб състезание в Пампорово за млади програмист "IT Знайко+", като е създал уебсайт, съобщава "24 часа".

"Заради краткото време от началото на учебната година нито останалите съученици, нито преподавателите го познават добре", разказват педагозите.

Въпреки това в училището е изпратена мобилна група за психическа подкрепа.

"Да, за жалост е бивш наш ученик. Идваха разследващи при нас и искаха информация за момчето. Освен че е отличник, друго не можахме да им кажем", обясняват и от основното училище в Стара Загора.

Убийството

Тежкото престъпление е извършено след битов конфликт между майката и сина. Жената е била прободена с остър предмет повече от един път. След трагичния инцидент момчето само е потърсило помощ, а на място са пристигнали полицейски служители от Трето районно управление.

Майката и синът са се преместили наскоро от Стара Загора в Пловдив, след като тийнейджърът е бил приет в престижна гимназия в града под тепетата. Преди това момчето е отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а бащата не е участвал активно в отглеждането му.

Бащата има ресторант в Стара Загора.

От прокуратурата уточниха, че непълнолетният оказва пълно съдействие на разследващите органи. Предстои назначаването на психиатрична експертиза, която да изясни психичното му състояние към момента на извършване на престъплението.

Според прокурора Гинка Лазарова не става дума за афект, а за обмислено решение.

В неделя при гледането на мярката за неотклонение на момчето от баща му е била депозирана молба синът му да не бъде сниман в съдебната зала. Това е и една от причините медии да не бъдат допуснати дори при четенето на определението.