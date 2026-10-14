Ограбиха звезда от "Малки сладки лъжкини": Щяха да ме убият за часовника ми (СНИМКИ+ВИДЕО)

Кийгън Алън, познат на зрителите като Тоби Кавано от "Малки сладки лъжкини" ("Pretty Little Liars"), е бил нападнат и ограбен с оръжие в Западен Холивуд. Актьорът сам разказа за случилото се малко след инцидента, като публикува видео в социалните мрежи, на което се вижда с окървавено лице и видимо разтърсен.

"Току-що ме ограбиха и ми взеха часовника", казва Алън във видеото, заснето в четвъртък вечерта местно време.

По думите му нападението е станало пред хранителен магазин.

"Двама мъже ме удариха по главата, насочиха пистолет и нож към мен и след това избягаха", разказва актьорът.

Към публикацията си Алън е добавил и кадри, които изглежда са от охранителна камера и показват част от случилото се. В собственото му видео се вижда кръв от челото надолу по лицето и врата му, както и по ръката му.

"Западен Холивуд вече не е безопасен. Бях ограбен с пистолет и нож от двама млади мъже, които ме заплашиха, че ще ме УБИЯТ заради часовника ми - и щяха да го направят! Бог каза "не" тази вечер. Животът ми срещу един часовник", написа Алън.

Полицията потвърди нападението

От шерифската служба на окръг Лос Анджелис потвърдиха пред ABC News, че около 21:05 ч. служители са били изпратени на адрес в Западен Холивуд след сигнал за грабеж.

На място разговаряли с мъж, който заявил, че към него се приближили двама мъже, облечени в черно.

Според полицията единият насочил към жертвата сребрист пистолет, а другият - нож. Двамата поискали часовника и гривната му.

След това единият нападател ударил Алън в лицето с пистолета.

Заподозрените успели да вземат часовника му и избягали с неизвестен автомобил.

Алън е с разкъсна рана на челото

При нападението актьорът е получил разкъсна рана на челото. Той е бил прегледан на място от екип на пожарната и спешната помощ на окръг Лос Анджелис, но не се е наложило да бъде транспортиран в болница.

Разследването продължава, а полицията призова всеки, който разполага с информация за нападението или самоличността на двамата извършители, да се свърже с детективите в Западен Холивуд.

Снимки: Официален профил в Instagram 1 / 4 / 4