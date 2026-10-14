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Ограбиха звезда от "Малки сладки лъжкини": Щяха да ме убият за часовника ми (СНИМКИ+ВИДЕО)

Кийгън Алън качи снимки и видеа, на които се вижда как е окървавен

14.10.2026 | 15:14 ч. 0
Снимка: Стопкадър - IMDb

Снимка: Стопкадър - IMDb

Кийгън Алън, познат на зрителите като Тоби Кавано от "Малки сладки лъжкини" ("Pretty Little Liars"), е бил нападнат и ограбен с оръжие в Западен Холивуд. Актьорът сам разказа за случилото се малко след инцидента, като публикува видео в социалните мрежи, на което се вижда с окървавено лице и видимо разтърсен.

"Току-що ме ограбиха и ми взеха часовника", казва Алън във видеото, заснето в четвъртък вечерта местно време.

По думите му нападението е станало пред хранителен магазин.

"Двама мъже ме удариха по главата, насочиха пистолет и нож към мен и след това избягаха", разказва актьорът.

Към публикацията си Алън е добавил и кадри, които изглежда са от охранителна камера и показват част от случилото се. В собственото му видео се вижда кръв от челото надолу по лицето и врата му, както и по ръката му.

"Западен Холивуд вече не е безопасен. Бях ограбен с пистолет и нож от двама млади мъже, които ме заплашиха, че ще ме УБИЯТ заради часовника ми - и щяха да го направят! Бог каза "не" тази вечер. Животът ми срещу един часовник", написа Алън.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Полицията потвърди нападението

От шерифската служба на окръг Лос Анджелис потвърдиха пред ABC News, че около 21:05 ч. служители са били изпратени на адрес в Западен Холивуд след сигнал за грабеж.

На място разговаряли с мъж, който заявил, че към него се приближили двама мъже, облечени в черно.

Според полицията единият насочил към жертвата сребрист пистолет, а другият - нож. Двамата поискали часовника и гривната му.

След това единият нападател ударил Алън в лицето с пистолета.

Заподозрените успели да вземат часовника му и избягали с неизвестен автомобил.

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Алън е с разкъсна рана на челото

При нападението актьорът е получил разкъсна рана на челото. Той е бил прегледан на място от екип на пожарната и спешната помощ на окръг Лос Анджелис, но не се е наложило да бъде транспортиран в болница.

Разследването продължава, а полицията призова всеки, който разполага с информация за нападението или самоличността на двамата извършители, да се свърже с детективите в Западен Холивуд.

Снимки: Официален профил в Instagram

Снимки: Официален профил в Instagram

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