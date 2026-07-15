Акция на ГДБОП в Бургаско, Христо Широков отново е задържан

ГДБОП провежда мащабна акция в Бургаско. По информация на NOVA в сряда сутринта служители на дирекцията са влезли в Изпитвателната лаборатория на ВиК в града. Там се извършват процесуално-следствени действия. Операция тече и в много хотели и търговски обекти в региона.

По неофициални данни антимафиоти проверяват и обекти, свързани с областния лидер на ДПС Христо Широков. Той беше задържан във вторник по преписка на МВР - Кърджали и освободен след разпит. По първоначална информация обаче днешната акция няма връзка с това разследване. А Широков отново е задържан.

По непотвърдени данни служителите на ГДБОП работят по досъдебно производство, свързано с предполагаеми злоупотреби във ВиК - Бургас.

Именно в хода на това разследване oрганите на реда са открили следи, водещи към Широков. Проверява се схема за евентуално отклоняване на финансови средства, като към момента не се съобщават подробности за размера на предполагаемите щети.

Широков категорично отрича да има каквито и да било връзки с ВиК дружеството и да е извършвал злоупотреби.

Припомняме, че на 3 юли антимафиоти и разследващи влязоха в централата на ВиК - Бургас, където в продължение на близо осем часа бяха извършвани обиски и изземвания на документи. Тогава бяха задържани повече от десетима души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев и заместник-директорът Пламена Жечева.

Срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост. Според прокуратурата разследването е свързано с предполагаемо фиктивно изпълнение на обществена поръчка и източване на близо 1,5 млн. лева чрез дейности по ремонт и поддръжка на сондажи, които според обвинението не са били реално извършени.

На 13 юли Бургаският апелативен съд измени мярката за неотклонение на директора на дружеството и го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ Енчо Боев беше оставен под домашен арест, като е задължен да носи електронна гривна.