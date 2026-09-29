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Шефът на ДПС в Бургас Христо Широков излиза от ареста

Съдът определи домашен арест с електронно наблюдение заради претърпяна сърдечна операция

29.09.2026 | 12:41 ч. Обновена: 29.09.2026 | 12:48 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от „задържане под стража“ в „домашен арест“. 

Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. 

Широков ще бъде под електронно наблюдение.

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Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Според обвинението групата е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица.

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Съдът приема, че и към момента остава обоснованото предположение за съпричастност на Христо Широков към престъплението, за което е обвинен.

Магистратите обаче отчитат ново съществено обстоятелство – заключението на допълнителна съдебномедицинска експертиза.

От нея става ясно, че след извършена сърдечна операция здравословното състояние на Широков се е влошило значително. Според съда продължаването на задържането му под стража към този момент е несъвместимо със състоянието му и би попречило на необходимото медицинско лечение и последващата рехабилитация.

По същото дело съдът разгледа и жалбата на обвиняемия Методи Смилов, който вече е под домашен арест с електронно проследяващо устройство. Неговата мярка остава без промяна.

Магистратите посочват, че по отношение на Методи Смилов продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност към разследваната престъпна дейност, както и реална опасност от извършване на престъпление. Нови доказателства, които да променят тези изводи, не са представени.

Производството пред Окръжния съд в Бургас е образувано по частни жалби на двамата обвиняеми и техните защитници.

Определението не е окончателно. То може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Бургас в тридневен срок.

Христо Широков и Методи Смилов са привлечени като обвиняеми, за това че в периода от месец февруари 2024 г. до 14 юли т.г. са участвали в организирана престъпна група по казуса ВиК-Бургас с бившия директор на местното водопреносно дружество Цветан Мирчев, техника Данаил Динев и други неустановени до момента лица. Групата е създадена с користна цел и с цел да върши в страната престъпления по чл.143, чл.282 и по чл.304б от Наказателния кодекс, за които е предвидено наказание "лишаване от свобода" повече от три години и в нея участват длъжностни лица. 

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