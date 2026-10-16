Военно-окръжна прокуратура - София образува досъдебно производство за атаката над "Челси 3"

Сигналът е изпратен по компетентност от Софийска градска прокуратура и е подаден от фондация "Български адвокати за правата на човека" и сдружение "Български хелзинкски комитет". В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

С постановление от 16.10.2026 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 412, б. "а" и б. "е" от Наказателния кодекс, за това, че: "през месец октомври 2026 год. в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство - екипажа на "CHELSEA 3", плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери - посоченото плавателно средство."

С оглед изясняване на всички обстоятелства по случая и събиране на необходимите доказателства с постановление на наблюдаващия прокурор разследването е възложено на военен следовател при Военно-окръжна прокуратура - София. Предвид необходимостта от извършване на отделни процесуално-следствени действия на територията, обслужвана от Военно-окръжна прокуратура - Сливен, с отделно постановление е възложено на военен следовател, да извърши конкретни действия по разследването, предаде bTV.

Същевременно на главния секретар на Министерството на вътрешните работи е възложено да организира изпълнението на указанията, дадени в постановлението, относно действия от компетентността на органите на МВР. Сред тях са издирване на свидетели, установяване на местонахождението на плавателния съд "CHELSEA 3" и предприемане на други действия за изясняване на случая и установяване на евентуално съпричастни лица.

В хода на разследването следва да бъдат събрани доказателства относно собствеността на плавателния съд, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и превозвания товар и/или пътници.