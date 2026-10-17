Грък стои зад жестокия побой над 83-годишния доцент

Зад зверския побой в метростанция “Жолио Кюри”, след който издъхна 83-годишният доц. Андрей Атанасов, стои грък. Извършителят е избягал извън България и е обявен за издирване, съобщава "Телеграф”, позовавайки се на информация от МВР.

Какъв е мотивът?

Предполага се, че мотивът за престъплението е дълбок и личен. Доц. Атанасов се познавал от години с младия грък.

Отношенията между двамата обаче се влошили и те се скарали, което озлобило чужденеца. Той решил да извърши нападението без да отлага. Причаквал доцента, който дълги години работел в Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", два дни, обявиха източниците ни от силовото министерство.

Камери засекли как още щом видял възрастния учен, нападателят се нахвърлил върху него и започнал да го бие още преди да стигнат асансьора. Довършил бруталния побой вътре. в асансьора.

Смята се, че е използвал тъп предмет, тъй като травмите по главата на доц. Атанасов говорели за това. Причината за смъртта му обаче е голяма кръвозагуба.

Свидетели на престъплението веднага са се обадили на 112. Доцент Атанасов издъхнал по-късно в леченото заведение.

Камерите засекли как гръка избягал с кола взета под наем. Той напуснал страната ни и се издирва. В момента на побоя бил прикрит с шапка с козирка, вдигната яка, а на някои кадри от предишните два дни бил заснет и с медицинска маска, за да не се вижда лицето му. Издирването му тече на пълни обороти, а престъплението разплака цяла България с жестокостта.