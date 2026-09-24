ЦИК: Над 12 хиляди машини минават през диагностика и ремонт

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова съобщи, че подготовката за изборите за президент и вицепрезидент продължава по утвърдения график.

Един от основните акценти в подготовката за вота е машинното гласуване. ЦИК е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител, който да осигури техническата и логистичната подготовка на устройствата за предстоящия вот. Предстои сключването на договор с единствения участник в съответната част от процедурата - “Сиела Норма“.

Балова добави, че се предвижда цялостна диагностика, профилактика и при необходимост и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване. Всяка машина трябва да премине през пълна техническа проверка, която да обхване както основните ѝ компоненти, така и периферните устройства.

Говорителят на ЦИК добави, че целта е потенциалните технически проблеми да бъдат открити и отстранени преди изборния ден. Тя подчерта, че подобна цялостна профилактика на машините не е извършвана от закупуването им през 2021 година.

“Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти и периферни устройства, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности“, обясни Балова.

“В рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори. Това включва подпомагане на удостоверяването на приложния софтуер, адаптиране, параметризиране и създаване на електронни бюлетини“, обясни говорителят на комисията.

Техническа поддръжка

Изпълнителят на обществената поръчка ще трябва да организира и транспортирането на устройствата до избирателните секции. След края на изборния ден машините ще бъдат върнати обратно в склада. За техническото обезпечаване на машинния вот се предвижда да бъдат ангажирани около 3000 специалисти в България и извън страната. Те ще отговарят за поддръжката на устройствата по места и за реакцията при възникване на технически проблеми.

По време на брифинга Балова добави, че по време на изборите ще работи и специализиран център за техническа поддръжка. Неговата задача ще бъде да оказва съдействие при неизправности и да консултира както техниците, така и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и експлоатацията на машините.

Предстои обучение на изборните комисии

Част от подготовката ще бъде и обучението на членовете на районните и секционните избирателни комисии за работа с устройствата. Целта е те да бъдат запознати с процедурите при използването на машините и с действията, които трябва да предприемат при възникване на проблем.

Така избраният изпълнител ще поеме целия технически и логистичен цикъл - от диагностиката и ремонта на 12 800-те устройства през софтуерната им подготовка до транспортирането, инсталирането и обслужването им по време на изборите.

От ЦИК подчертаха, че процедурата върви в предвидените срокове, а изпълнението ѝ е ключово за нормалното протичане на машинното гласуване на предстоящия президентски вот.

Машинното гласуване

Говорителят припомни, че машинно гласуване на президентските избори ще има, но в избирателните секции, в които има над 300 избиратели. С хартиени бюлетини ще се гласува в секциите с по-малко от 300 души, както и в подвижните секции, лечебни и социални заведения, домове за възрастни и на плавателни съдове под български флаг. Машини ще бъдат изпратени и в секциите зад граница, за които са подадени над 300 заявления.

Списъкът с адресите на секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайтовете на ЦИК и районните избирателни комисии. При голям брой избиратели в отделни секции извън страната може да бъдат осигурени и по две устройства, за да се ускори гласуването.

Балова напомни на българите зад граница, че 29 септември е крайният срок за подаване на електронни заявления за гласуване извън страната. Предварителното заявление позволява избирателят да бъде включен в списъка и така да не се налага да попълва декларация и да бъде дописван в изборния ден. На 3 октомври трябва да бъдат определени местата и държавите, в които ще бъдат образувани секции зад граница, въз основа на подадените заявления и останалите законови условия.