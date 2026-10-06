10 машини за гласуване ще бъдат подложени на детайлна проверка преди вота

Днес публично бяха изтеглени номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат през детайлен процес на удостоверяване преди предстоящия вот.

Процедурата се проведе в присъствието на представители на институциите, политическите партии и медиите, а същинската проверка ще бъде извършена от четири независими екипа.

“Уверенията не произвеждат доверие, то се постига чрез достъпа до информация”, коментира Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация.

Номерата на случаен принцип бяха изтеглени чрез генератора на случайни числа Random.org от пълния списък с устройства, предоставен от Централната избирателна комисия.

“През годините сме чували много уверения, че изборите ще бъдат честни и прозрачни. Нямам намерение да добавям поредното, защото уверенията не произвеждат доверие”, добави министърът.

Правилата на вота се определят от ЦИК

Василев обясни, че правилата за вота се определят от ЦИК, поради което протоколът от днешното теглене отива директно в комисията.

“Това, което мога да обещая, е, че координационната част ще бъде свършена на светло и че ако нещо не е наред, ще го чуете първо от мен, преди да го е открил някой друг”, допълни министърът на иновациите.

В процеса по удостоверяване на машините работят четири специализирани екипа. В тях участват експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Българския институт по метрология (БИМ), Българския институт за стандартизация (БИС), както и външни специалисти, които не са служители на нито една от институциите.

Екипите имат ясно разпределени задачи, които обхващат целия процес – от проверка на документацията и сертификатите, през детайлен анализ на хардуера и изходния код, до изследване на киберсигурността. Ще бъдат проведени и практически тестове с предварително зададени сценарии, за да се провери реакцията на устройствата при възможни отклонения.