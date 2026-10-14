Манов за вота в чужбина: Новата ЦИК продължи лошите практики на старата

До изборите за президент и вицепрезидент остават 12 дни и се оказва, че има проблеми с организацията на вота зад граница.

В предаването “България сутрин” Стефан Манов, зам.-председателят на Обществения съвет към ЦИК, заяви, че подготовката има два аспекта.

“МВнР са добили рутина. Новата ЦИК продължи лошите практики на старата и към днешна дата съставите на СИК извън страната не са назначени цялостно. Това е притеснително, защото не е като да няма готовност по места", коментира Манов.

Вот зад граница

"ЦИК прекалява с това безхаберие” спрямо сънародниците ни в чужбина, на мнение е Манов. Той подчерта, че не трябва да се драматизира с методическите указания.

"Организацията на вота извън граница не е толкова елементарна. Вторият тур, само седмица след първия, през това време трябва да се изпратят и хартиените бюлетини, и нови машини за секции. Това напряга логистиката до известна степен и изисква добър синхрон между МВнР и инсталирането на софтуера за втория тур", коментира изборният експерт пред Bulgaria ON AIR.

Дяволът е в детайла, каза още Манов и поясни, че не е вярно, че като са върнали старите правила за секции, вече няма ограничения.

"Мнозинството реши не да върне старите правила. В страните извън ЕС не са върнати автоматичните секции. Беше въведено изискването за заявления, да бъдат 40 за секция. Не знаем доколко тези секции ще са достатъчни", подчерта Манов.

"Трябва да отидете на масата пред секционната избирателна комисия и да попълнете декларацията с лични данни. Това означава моментално задръстване на секциите. Досега това се случваше на маса в помещението някъде настрани”, обясни експертът.

Машинното гласуване

Манов коментира, че на тези избори ще се гласува само с машина.

"Важно е СИК да знаят как да подхождат, когато машината дефектира или отпечата така наречената "къса разписка". Вчера имаше пиар акция от страна на ЦИК - поканиха нас и медии в склада, където се извършва профилактиката на машините. Предоставихме на "Сиела Норма" списъка с 2000 машини, на които да обърнат специално внимание", заяви зам.-председателят на Обществения съвет.

Манов добави, че машините не са с една и съща възраст, не са употребявани еднакъв брой пъти.



Гледайте видеото с целия разговор.