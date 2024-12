Карлос Насар спечели световна титла в Бахрейн ВИДЕО

Българският състезател по вдигане на тежести в категория до 89 кг. Карлос Насар спечели световната титла на първенството, провеждащо се в Бахрейн. Той подобри с един килограм стария рекорд на Джейсон Лопес от Колумбия и така вече държи най-добрите постижения в изхвърлянето (183 килограма), изтласкването (224 килограма) и двубоя (404 килограма), пише gol.bg

В първото движение от състезанието в столицата на Бахрейн 20-годишният българин разби конкуренцията, като не само подобри световния рекорд, а и успя да поведе с 10 килограма пред втория Марин Робу от Молдова. Насар направи три успешни опита - на 170, на 176 и на 183 килограма, като и трите станаха с голяма лекота.

Karlos Nasar sets a new world record at 183kg, and doesn't seem to have had much issue with it either. Unrealpic.twitter.com/mZccBKHQ4g