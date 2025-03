Новак Джокович за сръбските протести: Величествени!

Един от най-добрите тенисисти в света Новак Джокович не остана безразличен и направи коментар по повод студентските протести в родната му Сърбия.

Джокович сподели две снимки в Instagram, които показват сръбските студенти, събрали се на масовия протест. Вторият кадър на Ноле е озаглавен “История, величествена!“.

Novak shows his support for the students' protest in Belgrade today 🇷🇸❤️

"History! Magnificent!"#15za15 #beograd #djokovic pic.twitter.com/mXhr7LQeuI