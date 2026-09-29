Обиден футбол: Естония изпусна клета НУЛгария, време е за оставки!

След загубата от Люксембург в Лигата на нациите имаше някаква надежда, че ще се оттласнем от дъното. С победа над уж аутсайдера Естония. Е, гостите могат да съжаляват, че не ни победиха - удариха греда, Кристиян Димитров изчисти от гол линията, отмениха им гол заради тънка засада. И трябва да сме доволни на точката.

В следващите редове трябваше да има отразяване на мача. Всъщност няма какво да се отразява. Клета България играе клет футбол пред клетите 500 зрители.

Футбол, който е обида за феновете. Затова би било обидно и да бъдат отразявани.

Време е за ОСТАВКИ!