Верстапен оцеля в хаоса на "Сепанг" и взе първата си победа за сезона

Макс Верстапен с Ред Бул спечели първата си победа за сезона след изпълнено с инциденти, обрати и сериозно забавяне състезание на пистата "Сепанг" в Малайзия.

Нидерландецът стартира от полпозишън и успя да запази лидерството си до финала въпреки трудните условия.

Втори завърши лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а третото място зае седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари.

Тропическа буря забави старта

Състезанието започна с повече от час и половина закъснение, след като само 20 минути преди планирания старт над пистата се разрази тропическа буря.

Около 40 минути по-късно организаторите направиха опит да започнат надпреварата. Пилотите излязоха с гуми интермедия, но след две загряващи обиколки отново бяха прибрани в бокса заради условията на трасето.

Така състезанието приключи повече от три часа след първоначално предвидения час за старт.

Верстапен удържа Антонели

След подновяването Верстапен не позволи на Кими Антонели да му отнеме първата позиция и превърна полпозишъна си в първа победа през сезона.

Съотборникът му Исак Хаджар не успя да задържи темпото на двата болида на Ферари и беше изпреварен от Люис Хамилтън и Шарл Льоклер.

Хамилтън стигна до подиума, а Льоклер остана четвърти.

Оскар Пиастри допълни топ 6, докато ветеранът Фернандо Алонсо с Астън Мартин записа най-доброто си класиране за сезона, завършвайки на осма позиция.

След хаоса, причинен от времето, Верстапен си тръгна от "Сепанг" с първата си победа за сезона, докато Антонели продължава да води в генералното класиране.