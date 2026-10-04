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Верстапен оцеля в хаоса на "Сепанг" и взе първата си победа за сезона

Състезанието започна с повече от час и половина закъснение, заради тропическа буря

04.10.2026 | 14:12 ч. 2
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Макс Верстапен с Ред Бул спечели първата си победа за сезона след изпълнено с инциденти, обрати и сериозно забавяне състезание на пистата "Сепанг" в Малайзия.

Нидерландецът стартира от полпозишън и успя да запази лидерството си до финала въпреки трудните условия.

Втори завърши лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а третото място зае седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари.

Тропическа буря забави старта

Състезанието започна с повече от час и половина закъснение, след като само 20 минути преди планирания старт над пистата се разрази тропическа буря.

Около 40 минути по-късно организаторите направиха опит да започнат надпреварата. Пилотите излязоха с гуми интермедия, но след две загряващи обиколки отново бяха прибрани в бокса заради условията на трасето.

Така състезанието приключи повече от три часа след първоначално предвидения час за старт.

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Верстапен удържа Антонели

След подновяването Верстапен не позволи на Кими Антонели да му отнеме първата позиция и превърна полпозишъна си в първа победа през сезона.

Съотборникът му Исак Хаджар не успя да задържи темпото на двата болида на Ферари и беше изпреварен от Люис Хамилтън и Шарл Льоклер.

Хамилтън стигна до подиума, а Льоклер остана четвърти.

Оскар Пиастри допълни топ 6, докато ветеранът Фернандо Алонсо с Астън Мартин записа най-доброто си класиране за сезона, завършвайки на осма позиция.

След хаоса, причинен от времето, Верстапен си тръгна от "Сепанг" с първата си победа за сезона, докато Антонели продължава да води в генералното класиране.

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