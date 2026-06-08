В кадър: Ким се появи на Гран при на Монако, F1 феновете я захапаха

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Ким Кардашиян се появи на Гран при на Монако - и прогнозите, че присъствието ѝ ще се превърне в една от най-обсъжданите теми на уикенда, се сбъднаха почти мигновено.

45-годишната риалити звезда и съоснователка на Skims пристигна в Монте Карло заедно със сестра си Клои Кардашиян, за да подкрепи половинката си Люис Хамилтън. Тя бе свързвана романтично с него от началото на годината, но едва наскоро потвърдиха връзката си. Появата ѝ на пистата веднага разпали фенските среди, около Формула 1 (F1) и Ferrari, тъй като Ким бе в зоната на отбора, а според Vogue е общувала и с Александра Льоклер - съпругата на Шарл Льоклер.

За част от феновете това беше точно звездният, леко сюрреалистичен момент, който очакваха - "наконтената риалити звезда на падока". За други, особено сред почитателите на Хамилтън, присъствието ѝ изглеждаше като сбъднат "най-голям кошмар", именно защото падока е почти като... свещена територия.

Самият Хамилтън изобщо не бе смутен от този факт - дори напротив - изглеждаше много щастлив, че тя е там, защото от подиума изпрати целувка към Ким. Пилотът на Ferrari завърши втори в Гран при на Монако, а Кардашиян беше забелязана да го снима гордо от зоната на отбора.

Срещата, която взриви феновете

Истинската буря обаче дойде малко преди старта на състезанието, когато репортерът на Sky Sports Мартин Брандъл - легендарен в света на Формула 1 със своите популярни интервюта по време на разходката по стартовата решетка - се приближи до Ким и Клои Кардашиян с надеждата да получи кратък разговор.

Във видео, разпространено онлайн, Брандъл пита Ким как е днес, но тя не му отговаря, поглежда встрани и изглежда го игнорира. След това мъж, за когото се предполага, че е служител на Формула 1, прошепва нещо на звездата от "Семейство Кардашиян" ("The Kardashians"), докато Брандъл се обръща към някого с думите "да не го бута".

"Обикновено хората разменят по няколко думи с нас. Харесва ли ти Формула 1?", пита репортерът.

Ким обаче само помахва с ръка и не отговаря на въпросите му. Бизнесдамата прави и жест към ухото си, който бива тълкуван, че тя изобщо не го е чула. Малко след това актрисата от "Всичко е честно" ("All's Fair") и 41-годишната Клои си тръгват заедно с антуража им.

"Значи днес няма да говорим", коментира разочаровано Брандъл пред зрителите.

"Колко грубо беше това?"

Ситуацията веднага отприщи критики в социалните мрежи. Много фенове на Формула 1 определиха поведението на Ким като "грубо", а някои подчертаха, че Брандъл е емблематична фигура за спорта и появата му на стартовата решетка не е случаен опит за сензация, а част от традицията на телевизионното отразяване.

"Колко груба беше Ким Кардашиян? Брандъл е там, за да задава въпроси, а тя поглежда към някакъв тип, за да прецени дали си струва да говори с него. Слабо. #F1 #Monaco", написа потребител в X, цитиран от Page Six.

Друг добави: "Някои "знаменитости" трябва да се осъзнаят, когато са на разходката по стартовата решетка във Формула 1. Ако не искат да говорят, трябва да бъдат махнати оттам. Ким Кардашиян, води си бележки. Мартин Брандъл си беше забавен както винаги, хаха." "Ким Кардашиян е прекалено важна, за да говори с Мартин Брандъл. Пълна липса на класа", коментира трети фен. Друг потребител в X беше още по-остър: "Знаехме си, че Ким Кардашиян ще откаже да говори с Мартин Брандъл. Известна с абсолютно нищо от значение, не може сама да си държи чадъра и игнорира Мартин, докато талантливи спортисти и международни актьори го приемат с уважение. Тя няма място на нашата стартова решетка."

Някои я защитиха

Не всички обаче застанаха срещу Ким. Част от феновете защитиха решението ѝ да не дава интервю и припомниха, че партньорките на пилотите - често наричани "WAGs", съкращение от английското "wives and girlfriends", тоест съпруги и приятелки на спортисти - обикновено не са длъжни да застават пред камера.

"Никога не е имало очакване WAGs да дават интервюта, независимо колко дързък е Брандъл или колко известна е Ким. Никой няма право да насилва близките на пилотите да застават пред камера. Нека остане така", написа един от защитниците ѝ. Друг човек обвини Брандъл, че нарочно е създал ситуацията заради предполагаемото си негативно отношение към Люис Хамилтън: "Брандъл го направи нарочно. Знаеше, че Ким не иска да говори. Охраната беше там и блокираше. С всички други се съобразява, но при нея нарочно се постара да създаде драма? Гаден, гаден човек." Трети потребител също постави под въпрос дали Ким изобщо е разбрала какво се случва: "Хората винаги намират нещо срещу хората, срещу които искат да намерят нещо. Тя изобщо разбра ли какво става? Буквално изглежда така, сякаш не беше наясно." "Честно казано изглежда, че изобщо не чува какво ѝ казва", коментира още един потребител.