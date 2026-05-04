19-годишният Кими Антонели продължава да пише история във F1

Кими Антонели е шампионът в Гран при на Маями във F1 (Формула 1) за 2026 година.

19-годишният италиански пилот спечели титлата на Miami International Autodrome в неделя, 3 май, с време 1:33:19.273. Ландо Норис завърши втори, а Оскар Пиастри изпревари Шарл Льоклер в последната обиколка и грабна третото място. В крайна сметка Льоклер остана шести - зад Джордж Ръсел, който финишира четвърти, и Макс Верстапен, който се нареди пети.

Антонели влезе в историята като първия пилот във F1, който печели първите три полпозишъна в кариерата си поред и успява да ги превърне в победи, съобщава The Athletic.

"Това е само началото"

След състезанието Антонели каза на подиума: "Темпото беше силно. Успях да остана близо до Норис. Отборът направи страхотна стратегия. Направихме огромен undercut и успяхме да го доведем до победа, въпреки че не беше лесно."

Пилотът на Mercedes добави: "Това е само началото. Пътят все още е дълъг. Работим супер усилено и отборът върши невероятна работа. Без тях нямаше да съм тук, така че благодаря на тях и на семейството ми. Ще се насладя на тази победа, а после се връщам към работа."

Победата, която всички очакваха

Антонели беше смятан за големия фаворит за победата, след като оглавяваше класирането преди неделното състезание. Той спечели Гран при на Япония на "Сузука" в края на март и стана най-младият пилот, повеждал в Световния шампионат на F1.

Джордж Ръсел, също пилот на Mercedes, влезе в неделната надпревара като втори в класирането, точно преди Шарл Льоклер и Люис Хамилтън от Ferrari.

Сезонът продължава с още 18 състезания

Календарът на Формула 1 беше временно прекъснат през април заради отмяната на Гран при на Бахрейн на 12 април и Гран при на Саудитска Арабия на 19 април заради продължаващи опасения за сигурността в Близкия изток.

Преди големия финал в неделя пилотите участваха в тренировъчни сесии, както и в една квалификационна сесия, която се проведе в събота, 2 май.

След Маями пилотите ще се състезават в още 18 старта от сезон 2026 във Формула 1. Основната част от календара включва състезания в Европа и Азия, а в САЩ остават още две надпревари - на Circuit of the Americas в Остин, Тексас, и Гран при на Лас Вегас.

Гран при на Маями започна в петък и приключи в неделя. Тазгодишното издание е петото в историята на състезанието и беше съпроводено от звездни партита през цялата седмица, докато пилотите се подготвяха за 3.363-милното трасе. Уикендът включваше и изпълнения на Зед, Нели, Маршмело, DJ Diesel, известен още като Шакил О'Нийл, Кейн Браун и Loud Luxury, пише People.