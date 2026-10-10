Терзиев се пошегува с министрите: Физическата им форма има накъде да се подобрява

Кметът на София Васил Терзиев се включи в 43-тото издание на Софийския маратон и завърши дистанцията от 5 километра за 29 минути и 28 секунди. Той се класира на 256-о място в масовия старт, като изпревари и участвалите в надпреварата представители на Министерския съвет.

След финала столичният кмет изрази задоволство от представянето си и призова софиянци да спортуват редовно.

"Доволен съм от участието си. Без да съм тренирал специално, го избягах за под 30 минути. Победителят е за 15 минути, но с него имаме разлика във възрастта и в подготовката", коментира Терзиев.

Терзиев призова софиянци да инвестират в здравето си

Според кмета редовната физическа активност е важна не само за здравето, но и за доброто настроение и качеството на живот.

"Важното е да се спортува редовно и да дадем пример на хората да излизат навън при всяка една възможност, за да инвестират в себе си, в това да са по-здрави и по-позитивни", заяви той.

Терзиев обърна внимание и на организацията на Софийския маратон, който тази година привлича рекордните над 12 000 участници.

По думите му Столичната община се стреми да подобрява организацията на подобни събития и предварителното информиране на гражданите за временните ограничения на движението.

"Благодаря на софиянци за търпението. Виждам, че освен рекордния брой бегачи - над 12 000, има и много такива, които са излезли, за да подкрепят бегачите. Има настроение. Това е много важно, за да бъде един град жив и всички да се чувстваме като едно голямо общество", подчерта кметът.

Закачка с министрите след финала

След като завърши на 256-о място, Терзиев не пропусна да се пошегува с представянето на министрите, които също се включиха в маратона.

Най-добре класиралият се представител на Министерския съвет беше министърът на културата Евтим Милошев, който финишира 617-и на дистанцията от 5 километра.

"Аз си спортувам редовно и призовавам колегите от Министерски съвет малко да работят върху времената. Физическата им форма има накъде да се подобрява", пошегува се Терзиев.

Столичният кмет подчерта, че масовите спортни събития имат важна роля за създаването на чувство за общност и превръщането на София в по-активен и привлекателен град.