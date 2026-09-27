Васил Терзиев: София отново ще поиска Евроволей

София ще кандидатства отново за домакинство на Европейското първенство по волейбол, обяви кметът на столицата Васил Терзиев във Facebook след края на Евроволей 2026.

"За България и София беше истинско удоволствие да бъдем домакини на Евроволей", написа Терзиев.

По думите му пълните трибуни и атмосферата в града по време на шампионата са показали, че столицата може да приема големи международни спортни събития.

"Пълните трибуни, атмосферата около залата, хората в парковете – градът наистина заживя с волейбола. Имаме страхотен повод да се гордеем, че можем да посрещаме такива големи спортни събития", посочи кметът.

Той обяви, че София ще опита отново да получи домакинство на европейския шампионат.

"Ще кандидатстваме отново за домакинство на Евроволей – с увереността на град, който вече знае какво е да живее с големия волейбол", заяви Терзиев.

Кметът поздрави Полша за спечелената европейска титла, както и всички отбори, участвали в първенството.

Терзиев отправи специално послание и към българските национали.

"А на нашите момчета – едно голямо благодаря за труда, характера и за емоцията, която създадоха около себе си. Като човек, който обича спорта, знам колко много работа стои зад това да излезеш на терена и да играеш пред цяла България, а една загуба не може да промени това", написа той.

Според столичния кмет резултатите са само част от спорта, зад която стоят години подготовка, постоянство и труд.

"Затова и подкрепата към нашите момчета трябва да бъде там през целия път", допълни Терзиев.

България приключи участието си на Евроволей 2026 на осминафиналите след загуба с 2:3 от Германия.

Полша защити европейската си титла, след като победи Франция с 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) във финала в Милано. Поляците станаха първият отбор, който печели две поредни европейски титли при мъжете след Италия през 2003 и 2005 г.