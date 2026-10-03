Терзиев: София посреща цар Самуил с почит и с отговорността да пази разказа за него

Кметът на София Васил Терзиев припомни историческата връзка между цар Самуил и древния Средец по повод завръщането на тленните останки на българския владетел от Гърция и полагането им в базиликата "Света София".

"Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец. Днес Средец го посреща достойно", заяви Терзиев.

За София събитието има особено значение заради мястото на града в историята на Самуил, подчертаха от пресцентъра на Столична община.

"За мен като кмет това е особена чест. Нашият град има свое място в историята на този български владетел - история, която заслужава да познаваме и да предаваме на децата си", посочи столичният кмет.

През 986 г. Средец устоява на 20-дневната обсада на армията на византийския император Василий II.

Самуил се отправя към обсадената крепост, а византийската армия е принудена да се оттегли. Скоро след това българските сили ѝ нанасят тежко поражение при Траянови врата.

"Средец остава български. И съпротивата на нашия град става част от една от големите победи в българската история", подчерта Терзиев.

Кметът припомни и свидетелство за историческата приемственост след смъртта на Самуил и покоряването на България. Василий II потвърждава правата на Охридската архиепископия, като в грамотите си се позовава на българските епископства при царете Петър и Самуил. Сред тях е и Средец.

"Дори след загубата на държавната независимост българското име и църковната приемственост остават. Тази история ни напомня колко дълбоки са корените ни и колко голяма е отговорността да ги пазим", заяви Терзиев.

Столичният кмет определи връщането на тленните останки на цар Самуил като голямо постижение на българската дипломация.

Той благодари на всички, работили през годините за осъществяването му, както и на Гърция за разбирателството.

"Има дълбок смисъл в това, че история, белязана от войни, днес ни събира чрез приятелство и взаимно уважение. Днес България и Гърция са част от едно европейско семейство, в което различията не ни разделят, а взаимното уважение и споделените ценности ни помагат да градим общо бъдеще", заяви Терзиев.

По думите му националната гордост може да върви заедно с уважението към другите, а историческата памет трябва да бъде предадена на децата "без омраза към другите, но и без забрава за самите себе си".

Тленните останки на цар Самуил бяха положени в базиликата "Света София", където следващите поколения ще могат да отдават почит на българския владетел.

"Историята не започва с нас. От нас зависи как ще продължи паметта за нея. Днес София посреща Самуил с почит. И с отговорността да пази разказа за него жив", заключи Васил Терзиев.