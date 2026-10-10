Ботев пречупи Славия с гол на Салидо и посвети победата на убития Илиян Филипов

Ботев (Пловдив) постигна четвърта поредна победа в Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при домакинството си на Славия в мач от 11-ия кръг на първенството. Единственото попадение в срещата, която се игра пред 18 000 зрители на стадион „Христо Ботев“, бе дело на Алберто Салидо в началото на втората част, пише gol.bg. Двубоят премина под надслов "Всички за Илиян" в памет на президента на „жълто-черните“ Илиян Филипов, който бе убит на 30 септември в Пловдив. Преди началото на срещата той бе почетен със специална церемония, при която представители на феновете на "жълто-черните", както и представители на футболни клубове и на Българския футболен съюз поднесоха венци и цветя в памет на президент на Ботев. Привържениците на пловдивския тим издигнаха специална хореография при първия съдийски сигнал, а в седмата минута мачът бе спрян, за да може отново да бъде отдадена почит към Илиян Филипов със запалването на множество факли по трибуните. След над 10-минутно прекъсване двубоят бе подновен и почти веднага „канарчетата“ стигнаха до първия си точен удар. Отправи го Велиян Видолов след индивидуален пробив отляво, но Иван Андонов не бе затруднен. В 33-ата минута стражът на гостите трябваше да се намесва и при точно изпълнение на Самуел Калу от границата на наказателното поле.

В 43-ата минута "белите" отговориха с опасност след изпълнение на статично положение, при което Емил Стоев бе забравен на втора греда, но не намери целта. Така почивката дойде при нулево равенство. Секунди след началото на втората част „канарчетата“ поведоха в резултата. Мауро Родригес отне топката на левия фланг и пусна успореден пас към Алберто Салидо, който от близка дистанция засече в опразнената врата за 1:0.

В 50-ата минута Иван Минчев стреля опасно,

но топката рикошира в крак на бранител и премина покрай гредата на Даниел Наумов. Шест минути след това на другата врата Иван Андонов показа своя рефлекс, за да отрази фалцов удар на Карлос Меоти. В 63-ата минута бразилецът отново имаше шанс да отбележи, но на два пъти негови удари бяха блокирани. Минута преди края на редовното време Франклин Маскоте можеше да сложи точка на спора с втори гол във вратата на Славия, след като засече с глава остро центриране от фаул. Стражът на гостите обаче реагира добре и парира. След края на двубоя всички футболисти, треньори и служители в Ботев (Пловдив) се събраха в кръг в центъра на терена, за да отдадат още веднъж почит към клубния президент Илиян Филипов.