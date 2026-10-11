Измамници: "Сити" изигра първия си мач след обвиненията под бурни освирквания (СНИМКИ)

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"Манчестър Сити" изигра първия си мач във Висшата лига, след като независима комисия постанови, че собствениците на клуба от Абу Даби системно са нарушавали редица финансови правила в периода 2009-2018 г. Клубът обжалва решението и твърди, че разполага с неопровержими доказателства в подкрепа на позицията си.

Реакцията на "Ливърпул" - основния съперник на "Сити" през последното десетилетие - беше враждебна. Играчите на "Сити" бяха бурно освирквани всеки път, когато докоснеха топката в началните минути на срещата. Те обоче показаха, че решението на съда изобщо не бърка играчите, като прегазиха "Ливърпул" насред "Анфийлд" с 3:0.

Феновете на "Сити" аплодираха играчите си преди началото на мача и развяваха гигантски банани, възраждайки традиция от края на 80-те години

Тогава привържениците носеха банани и други надуваеми предмети на мачовете в труден за английския футбол период, когато клубовете бяха изключени от европейските турнири.

Инициативата беше подета от фенската група "1894" и препраща към стремежа на феновете да внесат настроение в играта на фона на конфликта с футболните власти.

"Посланието е, че тази фенска маса винаги е преминавала през емоционални възходи и падения", написа групата в Twitter миналата седмица.

"Сити" беше признат за виновен в изкуствено завишаване на приходите си с 900 милиона паунда чрез схеми за прикрито финансиране. "Ливърпул" остана на второ място през сезон 2013/14 г., а феновете изразиха недоволството си към "Сити" по време на неделния мач от Висшата лига.

Пред стадиона търговци продаваха знамена и шалове с образи на играчи на "Манчестър Сити" и надписи "виновни" и "измамници", докато привържениците на "Ливърпул" се подреждаха по улиците около час и половина преди планираното за 16:30 ч. начало на мача, за да посрещнат автобусите на отборите.

Пееха се песни за това, че "Манчестър Сити" "отива в долната дивизия" (изпада), както и че клубът е съставен от "измамници и копелета". За поддържане на реда полицията на Мърсисайд използваше дронове и осигури засилено полицейско присъствие около стадиона. Автобусът на "Ливърпул" пристигна под бурни възгласи, но двата автобуса на "Сити" поеха по по-тих, алтернативен маршрут към стадиона, за да избегнат тълпите.

Въпреки това, вътре на стадиона играчите бяха посрещнати с мощни освирквания при излизането си на терена, а феновете на домакините издигнаха и транспарант с надпис "едно поколение фенове, измамени от вас" в един от секторите на съоръжението.