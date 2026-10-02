"Манчестър Сити" обжалва присъдата си, решението било "необосновано"

"Манчестър Сити" потвърди, че е подал жалба, след като независима комисия призна клуба за виновен по всички обвинения, свързани с нарушения на финансовите правила на Висшата лига. В кратко изявление клубът посочи, че решението на комисията съдържа "явни съществени грешки - от правна и принципна гледна точка, както и по отношение на фактите - и е необосновано".

Подчертавайки своята невинност, клубът добави, че в четвъртък вечерта е представил "обширен набор от неоспорими доказателства в подкрепа на всички свои позиции".

По-рано в петък Футболната асоциация (ФА) заяви, че решението срещу "Сити" има "значителни последици за почтеността на играта".

В изявление ръководният орган на английския футбол добави:

"Внимателно разглеждаме решението и последиците от него и ще предприемем действия, когато това е уместно."

Във вторник бе потвърдено, че "Сити" е признат за виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правила на Висшата лига в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18 г.

"Тъй като процедурата между Висшата лига и ФК "Манчестър Сити" все още продължава, на този етап не възнамеряваме да правим допълнителни коментари", добавиха от ФА. "Въпреки това ще продължим да следим внимателно развитието на събитията."

Широките правомощия, с които разполага ФА, биха могли да позволят на организацията да започне собствено разследване по случая, като съществува и възможност за налагане на допълнителни санкции, пишат от BBC Sport.

Източници съобщиха пред медията, че в рамките на обжалването се очаква "Сити" да заяви, че ключови спонсорски договори са били финансирани от правителството на Абу Даби, а не от собствениците на клуба.

Сред констатациите на независимата комисия е, че "Сити" е сключвал "фиктивни договори" с редица търговски партньори като част от схема за прикриване на тайно финансиране на стойност над 830 милиона паунда.

От Висшата лига твърдят, че "Сити" "системно е нарушавал правилата на лигата в продължение на близо десетилетие".

Независимата комисия, разгледала случая, установи, че "Сити" е "използвал механизми", за да "прикрие действителния размер на определени задължения на клуба".

Констатациите подтикнаха Комисията по въпросите на хазната - която отговаря за надзора върху политиките и дейността на Службата за приходите и митниците на Негово Величество (HMRC) - да попита дали ведомството е изискало редактираните документи, съдържащи се в доклада на комисията.

Дейм Мег Хилиър, председател на междупартийната група от депутати, заяви, че би "приветствала уверение от страна на HMRC, че осъзнавате важността на тези въпроси и обществения интерес към случая".

Писмото е по повод доклад на организацията Tax Policy Associates, в който се твърди, че "Сити" не е платил данъци на стойност до 12 милиона паунда заради "фиктивен" договор с бившия мениджър Роберто Манчини. Освен неплатения данък върху доходите и осигурителните вноски, в доклада се посочва, че "Сити" може да бъде изправен пред санкции, които да увеличат общия размер на задълженията му до 24 милиона паунда.

Колко време ще отнеме обжалването?

Комисията се състоеше от трима души, всеки от които с дългогодишен опит в правната сфера.

Сега обжалването ще бъде разгледано при закрити врати от нов независим състав на комисията, включващ трима души с подобен експертен опит в правото.

Една от разпоредбите в правилника на Висшата лига гласи, че изслушването по жалбата трябва да приключи в рамките на 12 седмици от началото му, а решението да бъде съобщено до 30 дни след това.

Дванадесет седмици след четвъртък - денят, в който от "Сити" твърдят, че са подали жалбата - се падат на 24 декември. Този времеви график обаче може да бъде пренебрегнат, ако се прецени, че е необходимо, което означава, че остава неясно колко време реално ще отнеме процесът.

Съответната разпоредба беше добавена към правилника едва това лято.

Предишен прецедент подсказва, че санкции срещу "Сити" ще бъдат наложени едва след решението по жалбата, макар това да не е гарантирано.

Следователно е възможно на по-късен етап да последва и втора жалба - срещу евентуални санкции, наложени на клуба.

Какви ще бъдат аргументите на "Сити"?

В рамките на жалбата си "Сити" ще твърди, че ключови спонсорски договори са били финансирани от правителството на Абу Даби, а не от собствениците на клуба. Твърди се, че собствениците - "Абу Даби Юнайтед Груп" (ADUG), частна инвестиционна компания, собственост на вицепрезидента и заместник министър-председател на Обединените арабски емирства шейх Мансур - са завишавали стойността на търговските договори като част от схема за "прикрито финансиране" на обща стойност 830,69 милиона паунда.

Според изложените твърдения това е позволило на клуба да изглежда така, сякаш спазва финансовите правила на Висшата лига и УЕФА.

Правилата на Висшата лига позволяват на държавни структури да спонсорират клубове.

Основният спонсор на "Сити" Etihad Airways заяви, че обмисля предприемането на правни действия срещу Висшата лига, като твърди, че оповестяването на констатациите на комисията е имало "вредни последици, въпреки че името на авиокомпанията не фигурира в публикувания, редактиран вариант на доклада".

Държавната национална авиокомпания на ОАЕ заяви, че "категорично отхвърля всякакви констатации, заключения или внушения, според които авиокомпанията някога е участвала в неправомерни търговски споразумения".

Etihad е собственост на суверенния фонд L'Imad, оглавяван от престолонаследника на Абу Даби - син на президента на ОАЕ.