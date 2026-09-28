Четири сценария за бъдещето на Висшата лига след случая с Манчестър Сити

Ако сте останали с впечатлението, че сагата около 115-те обвинения срещу "Манчестър Сити" е към края си, помислете пак. Две години и 10 дни след началото на изслушванията и 1329 дни след повдигането на обвиненията срещу "Сити", вече знаем, че е взето решение: клубът е признат за виновен по повечето пунктове за нарушаване на финансовите правила.

Това не се случва, защото Висшата лига или "Манчестър Сити" са ни информирали, а благодарение на изданието The Athletic, което разкри новината.

По-късно BBC Sport научи, че решението е било изпратено през седмицата до ръководителите на клуба, които е трябвало да подпишат споразумение за поверителност, за да отворят документа.

Един процес може да изглежда напълно защитен от течове на информация - какъвто несъмнено беше и този - но когато кръгът на хората, разполагащи с поверителна информация, се разшири, вероятността тя да излезе наяве нараства. Въпреки това, Висшата лига продължава да запазва публично мълчание.

В свое изявление "Сити" не коментираха дали са признати за виновни, а вместо това подчертаха - предвид очакваната жалба - че от тяхна гледна точка "процесът продължава".

Всичко това подсказва, че дългоочакваното решение на независимата комисия не бележи края на процеса, а по-скоро края на неговото начало. Изглежда, че хаосът и несигурността тепърва ще се засилват.

На феновете на "Сити" и на останалата част от футболния свят не остава нищо друго, освен да гадаят какво би могло да бъде наказанието и кога всичко това ще приключи окончателно. Обвиненията са толкова сериозни, че някаква форма на отнемане на точки изглежда неизбежна - макар и подлежаща на обжалване от страна на "Сити", които винаги са твърдели, че не са извършили никакви нарушения.

Кога и как ще бъде наложено евентуалното наказание ще бъде от решаващо значение не само за "Сити", но и за Висшата лига като цяло

И това е още преди да стигнем до възможността други клубове да съдят "Сити" за обезщетение.

Отборът на Енцо Мареска гостува на "Ливърпул" на 11 октомври, когато Висшата лига се подновява след паузата за международни мачове. Те биха могли да поведат с шест точки на върха в класирането. Но дали това вече не губи смисъла си?

Нека разгледаме възможните сценарии - нито един от които не изглежда особено привлекателен. Във Висшата лига няма нагласа за отнемане на титлите на "Манчестър Сити", но заплахата остава

Сценарий първи: През този сезон не се обявяват никакви наказания

Определянето на наказанието би трябвало да отнеме по-малко време от установяването на вината, но в този случай нищо не е сигурно. Тъй като обвиненията се отричат, случаят трябва да бъде разгледан на изслушване за налагане на санкции, свикано от независима комисия.

Според информация на BBC Sport, това изслушване може да се състои едва след месеци, а резултатът може да не бъде оповестен, докато не приключи евентуалната процедура по обжалване. По време на изслушването ще се обсъждат всички възможни мерки: глоби, отнемане на точки и дори изваждане от първенството (изпадане в по-долна дивизия).

Ситуацията се различава от случая с "Челси" по-рано тази година, тъй като клубът от "Стамфорд Бридж" сам докладва за нарушенията и призна вината си. Това им позволи да преговарят с Висшата лига и да постигнат споразумение относно санкциите.

Възможно е "Сити" да реши да си признае и да се опита да договори споразумение - което би било по-добре за лигата - макар това да изглежда малко вероятно предвид категоричните отричания от страна на клуба през годините.

Комисията ще трябва да разгледа подробно стотиците страници с доказателства и да определи наказанието.

Припомняме, че на "Евертън" бяха отнети шест точки (намалени от първоначалните 10 след обжалване), а впоследствие - още две точки по отделни случаи, свързани с нарушения на правилата за печалба и устойчивост (PSR). На "Нотингам Форест" бяха отнети четири точки. Тези нарушения се считаха за незначителни, докато "Сити" е изправен пред седем отделни обвинения за нарушения на PSR само във Висшата лига, както и още пет, свързани с турнирите на УЕФА. Само този аспект предполага налагане на тежко наказание с отнемане на голям брой точки.

Това е, преди дори да се вземат предвид изкуствено завишените приходи от спонсорство (превеждани през сметки на компании с цел спазване на правилата за финансов феърплей), плащанията към играчи и мениджъри, както и неизпълнението на изискванията по време на разследванията.

Всичко това поставя под въпрос легитимността на първенството в периода между 2009 и 2018 г.

"Челси" и "Манчестър Сити" - два от най-успешните клубове в надпреварата - са били част от този период. Докато "Челси" на практика призна за извършени измами, "Сити" е признат за виновен. Те заобиколиха финансовите правила, за да си осигурят възможност да привличат по-скъпи играчи, отколкото финансовото им състояние би трябвало да позволява.

И ако този сезон премине без решение относно санкцията, въпреки че е известно, че "Сити" са виновни по повечето от обвиненията, какво означава това за почтеността на надпреварата? Възможно ли е наказанието да бъде приложено със задна дата за настоящия сезон, когато най-накрая бъде наложено? Малко вероятно.

А какво ще стане, ако "Манчестър Сити" спечели титлата?

В момента "Ковънтри" се намират на третото място отзад напред. Какво ще стане, ако завършат на тази позиция и изпаднат, но биха успели да се спасят, ако наказанието за "Сити" бъде наложено още през този сезон? Това забавяне е изключително лоша новина за Висшата лига като първенство. Съществуват сериозни аргументи, че споразумение за санкциите е най-чистият изход от ситуацията. Това обаче може да не се хареса на ръководството на лигата, тъй като ще трябва да преговарят със "Сити", който вероятно би предпочел по-леко наказание.

Сценарий втори: Наказанието за "Манчестър Сити" се налага през настоящия сезон, но клубът обжалва

Обичайната процедура при налагане на наказание с отнемане на точки предвижда то да влезе в сила незабавно, макар и да подлежи на обжалване.

Възможно е отнемането на точки да бъде толкова мащабно, че на практика да доведе до изпадане от лигата. Като алтернатива, ако членството на "Сити" във Висшата лига бъде отнето, не е ясно как това би се приложило по средата на сезона.

Възможно е също така наказанието да се изразява в огромна глоба, макар това да изглежда малко вероятно предвид практиката с отнемане на точки на други клубове. Въпросът е кога ще научим новините и колко време ще отнеме разглеждането на жалбата. Макар в правилника на Висшата лига да са разписани срокове за процедурата по обжалване, не е ясно дали те ще се прилагат пряко в този случай.

Обикновено клубът разполага с 14 дни за обжалване, но тъй като нито Висшата лига, нито "Сити" са направили изявление, не знаем дали този срок е започнал да тече, или ще започне едва след налагането на санкцията. Обикновено лигата изисква ускорена процедура от независимата арбитражна организация, която разглежда дисциплинарните дела. Но, както винаги в този случай, сложността на ситуацията показва, че нещата не са никак прости.

Съществува вероятност - макар и малка - наказанието да бъде отразено в класирането на лигата едва след приключване на обжалването.

Това със сигурност би довело до протести от страна на засегнатите отбори през този сезон, които ще настояват санкцията да влезе в сила незабавно, както е обичайната практика.

Сценарий трети: Жалбата се разглежда бързо и се обявява окончателното решение

В името на почтеността на Висшата лига и за да са наясно всички клубове за какво се борят, това трябва да се случи възможно най-скоро.

През миналия сезон отнемането на точки на "Уест Бромич Албиън" заради нарушения на правилата за печалба и устойчивост беше обявено едва на 24 април. Макар че в крайна сметка те останаха в Чемпиъншип, това ги върна в битката за оцеляване точно когато смятаха, че са се спасили. Ситуацията вдъхна и надежда на отборите, намиращи се в зоната на изпадащите.

Висшата лига не желае този казус да се проточи до предпоследния месец от сезона, но в тази история нищо не е гарантирано.

В този сценарий не бива да забравяме, че "Сити" може и да спечели обжалването си - както направи по отношение на двугодишната забрана за участие в Шампионската лига, наложена от УЕФА през юли 2020 г. За разлика от случая с УЕФА обаче, "Сити" няма да може да отнесе този казус до Спортния арбитражен съд (CAS). Макар че подобен развой би бил посрещнат с радост на стадион "Етихад", това вероятно няма да сложи край на враждата около случая.

Сценарий 4: Дори след приключване на делото, нещата не свършват дотук

Клубовете от Висшата лига търсят правен съвет относно възможността за получаване на обезщетение от "Манчестър Сити" във връзка с този случай. Източник, заемал висша ръководна длъжност в два клуба от Висшата лига, заяви, че очаква клубовете да предявят индивидуални искове за обезщетение срещу отбора. Друг водещ юрист коментира пред BBC, че процесът може дори да бъде централизиран от самата лига.

Правилата на Висшата лига позволяват на клубовете да предприемат правни действия един срещу друг с цел получаване на обезщетение. През юни стана ясно, че "Евертън" трябва да плати 35 милиона паунда на "Бърнли", след като е нарушил правилата за устойчивост и рентабилност (PSR) в рамките на тригодишен период. От "Бърнли" твърдяха, че нарушението е повлияло на шансовете им за оставане във Висшата лига, и поискаха обезщетение за загубите, свързани с изпадането. "Евертън" обжалва решението, като според източници клубът възнамерява да оспори постановлението "категорично и задълбочено", но този случай създава интересен контекст за казуса с "Манчестър Сити".

Съществува несигурност относно давностния срок, който би определил крайната дата за предявяване на искове.

Според информациите "Арсенал", "Манчестър Юнайтед", "Ливърпул" и "Тотнъм Хотспър" са запазили правото си да претендират за обезщетение още преди две години. Тук не става въпрос само за "Манчестър Юнайтед" (на два пъти) и "Ливърпул", които завършиха втори след "Сити" в сезоните, когато "гражданите" спечелиха титлата. Става дума и за онези клубове, които съвсем малко не достигнаха до Шампионската лига, или не успяха да се класират за европейските клубни турнири, или дори за тези, които изпаднаха от елита.

Възможно е дори да се стигне до искове за наградните фондове, свързани с класирането във Висшата лига, или за потенциалните търговски приходи, пропуснати от съперничещите клубове.

Кийрън Магуайър, професор по футболни финанси в Университета в Ливърпул, заяви пред BBC Sport, че ищците биха разглеждали ситуацията като "лишаване от възможност". Магуайър обясни, че в традиционния правилник на Висшата лига "не е упомената давност", макар че това може да бъде оспорено по съдебен път от страна на "Сити".

Но какво да кажем за обезщетението? Само класирането за Шампионската лига би могло да донесе огромни финансови искове.

"По онова време участието в Шампионската лига носеше приходи от поне 30 милиона паунда", казва Магуайър. "Смятам, че към 2018 г. сумата вероятно е достигала 60 или 70 милиона паунда - и тук става въпрос само за наградния фонд. Освен това могат да се предявят искове за пропуснати приходи от билети и загубени спонсорски бонуси. Макар това да е малко вероятно, темата със сигурност се обсъжда. Играчите получават бонуси за класиране в Шампионската лига. Ако разговаряте с хора, свързани с елитните клубове, ще разберете, че тези бонуси обикновено възлизат на около 25%. Ако се върнем към 2012 г., средната заплата вероятно е била в порядъка на 80 000 или 90 000 паунда седмично. Двадесет и пет процента от тази сума се равняват на четири или пет милиона паунда годишно. Ето как се натрупват въпросните суми."

Отнемане на точки, глоби и искове за обезщетение.

Ситуацията е изключително сложна за Висшата лига и не изглежда, че ще бъде разрешена в скоро време.

Анализът е на Дейл Джонсън за BBC Sport