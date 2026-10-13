Формула 1 се завръща в Африка след повече от 30 години

След повече от три десетилетия отсъствие Формула 1 официално се завръща в Африка.

Шампионатът обяви историческо 10-годишно споразумение за Гран при на Африка в Руанда, което трябва да влезе в календара в началото на 30-те години. Така за първи път от 1993 г. болидите от Формула 1 отново ще се състезават на африканския континент.

Състезанието, представено от Visit Rwanda, ще се провежда на изцяло нова писта в Бугесера, която предстои да бъде построена на около 40 км южно от столицата Кигали. Първото Гран при ще бъде организирано едва след завършването на трасето, което се очаква в началото на следващото десетилетие.

Нова писта край Кигали и нова ера за Формула 1 в Африка

Съоръжението ще бъде изградено по най-високия стандарт на FIA - Grade 1, необходим за провеждането на състезания от Формула 1.

Трасето ще бъде разположено в близост до новото международно летище в Кигали и ще бъде част от значително по-голям проект за развитие на спорта, туризма, инфраструктурата и бизнеса в региона, ръководен от Rwanda Development Board.

Проектантите ще използват естествения релеф на района, включително сериозните промени във височината, за да създадат технично и предизвикателно трасе, което едновременно да предлага добра видимост за зрителите.

Амбицията е комплексът да не оживява само за един уикенд годишно. Извън Формула 1 той трябва да приема международни моторни състезания, големи събития, конференции и развлекателни прояви и да се превърне в целогодишна дестинация.

Последното състезание от Формула 1 в Африка се проведе на "Кялами" в Южна Африка през 1993 г. От години завръщането на континента е сред основните цели на ръководството на шампионата, но от F1 подчертават, че са искали да го направят с дългосрочен партньор и проект, който има потенциал да остане за поколения.

Над 100 милиона фенове на Формула 1 в Африка

За Формула 1 сделката с Руанда е и част от продължаващото глобално разширяване на спорта.

Според шампионата повече от 100 милиона души в Африка вече следят Формула 1, а в ключови пазари в Субсахарска Африка близо 60% от феновете са на възраст под 35 години.

Руанда през последните години активно се позиционира като домакин на големи международни спортни събития. Страната е приемала Световното първенство по шосейно колоездене на UCI, ICC Women's Challenge Trophy, Конгреса на FIFA през 2023 г., Basketball Africa League, както и Общото събрание и церемонията по награждаването на FIA през 2024 г.

Според организаторите Гран при на Африка трябва да бъде много повече от нова спирка в календара. Проектът е замислен като инструмент за привличане на инвестиции, развитие на туризма, създаване на работни места и обучение на местни специалисти, както и за отваряне на нови възможности пред бизнеса и младите хора.

"Днес е исторически момент за Формула 1", заяви президентът и главен изпълнителен директор на шампионата Стефано Доменикали.

"С включването на Руанда в календара от следващото десетилетие нашият спорт ще се състезава на всеки населен континент и ще доближи Световния шампионат повече от всякога до феновете по целия свят."

Доменикали подчерта, че Африка винаги е била част от дългосрочните планове на Формула 1, но организаторите са искали завръщането да бъде направено "по правилния начин, с правилния партньор, дългосрочен ангажимент и ясна визия".

"Това е много повече от домакинство на едно Гран при. Заедно можем да създадем трайни икономически и социални ползи чрез туризъм, инвестиции, развитие на умения и растеж на местния бизнес, така че положителният ефект от събитието да се усеща поколения наред."

Днешният ден принадлежи на Африка

Президентът на Руанда Пол Кагаме определи споразумението като повратен момент не само за страната, но и за целия континент.

"Днешният ден принадлежи на Африка. Повече от три десетилетия най-престижният автомобилен шампионат в света се състезаваше без този континент и това се променя с настоящото споразумение", заяви той.

Кагаме подчерта, че страната е горда да поеме домакинството и че проектът е насочен и към милионите млади фенове на спорта в Африка.

"Много от тях заслужават да видят спорта у дома и да могат да се видят като част от него - като инженери, техници, предприемачи и един ден като пилоти."

По думите му 10-годишното партньорство е инвестиция в бъдещето на Руанда, а пистата в Бугесера и новото международно летище трябва да носят работни места, знания, туристи и нов бизнес в страната и региона.

"Нашата цел никога не е била един-единствен състезателен уикенд, а трайна полза за нашите хора."

Исторически момент за моторните спортове

Президентът на FIA Мохамед Бен Сулайем също определи завръщането в Африка като историческа стъпка за Формула 1 и глобалното развитие на моторните спортове.

"Руанда демонстрира сериозен ангажимент към организирането на събитие от световна класа, а FIA ще работи в тясно сътрудничество с Формула 1 и партньорите ни, докато новото трасе се изгражда по най-високите международни стандарти", заяви той.

По думите му проектът трябва да остави наследство далеч отвъд самото състезание - да вдъхнови ново поколение, да развива таланти и да създава повече възможности за моторния спорт в Африка.

Точната дата на първото Гран при, етапите по изграждането на пистата и подробностите около състезателния уикенд ще бъдат обявени допълнително.