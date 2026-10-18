Арсенал би Нотингам с късен гол на Нони Мадуеке

Арсенал победи с минималното 1:0 като гост Нотингам Форест в последния неделен мач от програмата на седмия кръг в английската Висша лига. Шампионите изпитаха сериозни трудности, но се добраха до успеха след късно попадение на Нони Мадуеке и се доближиха на само три точки от лидера в класирането до момента Манчестър Сити.

Лондончани владееха много повече топката преди почивката, но не успяха да застрашат опасно вратаря на домакините Матс Селс. Лиъм Делап отправи опасен удар към вратата на гостите пред втората част, но кълбото беше отбито.

След 60-ата минута Арсенал започна да играе по-силно и Деклан Райс прати топката в аут, след като беше изведен на голова позиция в наказателното поле на Форест.

Десет минути преди изтичане на редовното време Мадуеке получи от Райс, навлезе в наказателното поле и шутира, топката рикошира в крак на бранител и влезе във вратата на домакините.

Нотингам опита да изравни чрез Мурийо и Крис Ууд, чиито удари не намериха мрежата зад Давид Рая.

Форест има само 5 точки на 18-та позиция в класирането до момента.