Винисиус се забърка в пореден скандал, този път с манекенки

Звездата на Реал Мадрид Винисиус бе наказан сериозно след получен червен картон и ще пропусне следващите четири мача в испанското първенство, включително дербите срещу Барселона. Но това не му попречи да се забавлява много добре. Бразилецът организира парти, на което покани и други футболисти на Реал Мадрид.

Според изданието Metrópoles в нощта срещу 16 октомври Винисиус организирал частно парти в дома си в Мадрид. По това време Жозе Моуриньо бил дал почивен ден на играчите на Реал след мача с Рома от Шампионската лига, спечелен с 4:3.

Винисиус поканил испански и бразилски модели, като забранил използването на мобилни телефони. Снимането вътре било строго забранено. Въпреки това има кадри, на които се вижда как гостите пристигат в имението на футболиста и си тръгват оттам.

По информация на LeoDias на партито присъствали още трима играчи на Реал – Джуд Белингам, Дийн Хаусен и Едуардо Камавинга.

Към края на вечерта Винисиус се качил в спалнята с бразилски модел на име Карла, докато останалите гости продължили да се забавляват. Белингам също си тръгнал преди останалите, но преди това разцелувал всички присъстващи модели. Същевременно се твърди, че англичанинът има връзка с 28-годишната американска моделка Ашлин Кастро, макар че е възможно двамата вече да са се разделили.

Винисиус преминава през труден период не само на терена. Наскоро той се раздели за трети път с Вирджиния Фонсека – моделката, с която през лятото дори публикуваха обща снимка с пръстени. Двамата се бяха разделили през май, но след Световното първенство отново се събраха. Връзката им продължи няколко години.

Личните му проблеми се отразяват и на играта му. Това твърди Нетиньо, по-малкият брат на футболиста, който публикува съобщение в социалните мрежи след раздялата на двойката, но бързо го изтри. Това обаче не помогна да се потуши скандалът. Според Нетиньо, след като Винисиус отново се събрал с Вирджиния, почти спрял да посещава семейството си и "се потопил изцяло във връзката си с нея".

Братът добавил, че Вирджиния неведнъж наричала Винисиус грозен и го убедила да се подложи на операция за промяна на линията на брадичката.

Вирджиния не опроверга тези твърдения, а само заяви, че "в момента се чувства добре". Винисиус също не коментира нападките на брат си. Още по-рано Нетиньо беше разказал, че Вирджиния така и не се преместила да живее при Винисиус, а само идвала всеки ден с децата си. Тя има собствен дом в Мадрид, където прекарвала голяма част от времето си.

Според CNN Brasil причината за раздялата са постоянните скандали между двамата. Винисиус не харесвал факта, че точно в момент, когато нещата в Реал вървят толкова зле за него, приятелката му постоянно идвала в дома му и организирала партита с приятели. Понякога гостите оставали при футболиста по няколко дни, разсейвайки го и пречейки му да се възстановява след мачовете.