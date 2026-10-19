Григор с четири позиции нагоре, заема 123-ото място в световната ранглиста

Григор Димитров се изкачи с четири позиции в световната ранглиста по тенис и вече заема 123-ото място с актив от 472 точки. Българинът продължава постепенното си изкачване в класацията, като разликата до топ 100 е 133 точки. На стотната позиция се намира французинът Бенжамен Бонзи с 605 точки.

Следващото предизвикателство пред първата ракета на България е турнирът от категория ATP 500 във Виена, който започва през следващата седмица. Участието в австрийската столица предоставя на Димитров възможност да натрупа ценни точки и да се доближи до първите 100 в света.

Положителна седмица записаха и останалите български тенисисти. Пьотр Нестеров се придвижи с 19 места нагоре до №279, а Димитър Кузманов вече е 360-и, след като спечели седем позиции.

Младият Иван Иванов продължава възходящото си развитие и постигна ново върхово класиране. Той се изкачи с 37 места до 457-ата позиция. Янаки Милев също направи сериозен скок, напредвайки с 84 позиции до №535.

Най-голямото придвижване сред българите е дело на Джордж Лазаров. Той спечели 167 места и вече заема 721-вата позиция в подреждането. | БГНЕС