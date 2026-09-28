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Григор Димитров се оттегли от турнира в Порто заради контузия

Трикратният полуфиналист от Големия шлем бе сред най-именитите участници

28.09.2026 | 15:36 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Григор Димитров се е оттеглил от Challenger 125 турнира в Порто. Това съобщи португалският журналист Гаспар Рибейро Ланса. Причината за решението на първата ни ракета е контузия в лявото коляно.

Оттеглянето на Димитров е сериозен удар за Porto Open, тъй като трикратният полуфиналист от Големия шлем бе сред най-именитите участници. Именно той бе сред най-показваните играчи в рекламната кампания, предхождаща турнира. Според Рибейро Ланса, мачът на Димитров е бил най-очакваният в днешната програма, като на него са щели да присъстват стотици зрители.

Преди турнира Димитров проведе тренировка с един от най-обещаващите португалски таланти – Енрике Роча. Заниманието с участието на първата ни ракета предизвика сериозен интерес сред местната публика, като над 50 души го проследиха на живо. За Димитров това щеше да е първи мач в Португалия, което още повече усили въодушевлението сред феновете.

Все още не е ясно кой ще заеме мястото на Димитров в основната схема. Българският тенисист трябваше да се изправи срещу 257-ия в ранглистата Даниел Ринкон. Двубоят е трети в програмата на централния корт и ще започне не преди 16:30 ч.|БГНЕС

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