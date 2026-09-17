Григор преди мача с Дания: Надявам се тялото ми да издържи

Григор Димитров ще открие двубоя между България и Дания с мач срещу втората ракета на домакините Елмер Мьолер. Преди срещата най-добрият български тенисист заяви, че се чувства по-добре физически и една от основните причини да се завърне в националния отбор е желанието му да прекара повече време с останалите състезатели, предаде БГНЕС.

"За момента реших, че не просто искам да играя, а искам да прекарам време с момчетата, да се запозная с тях по-добре и да бъдем заедно на корта", заяви Димитров след жребия.

Той призна, че през последния период е имал различни здравословни проблеми, които са повлияли на възможностите му да бъде част от националния отбор.

"Цялата ми година беше доста смесена, с много различни емоции. В момента съм добре. Не искам да казвам повече нищо друго, но се стараем, искаме и продължаваме напред", каза българинът.

"Винаги съм насреща за момчетата"

Димитров подчерта, че иска да помага на по-младите си съотборници не само на корта.

"Винаги съм тук. Ако имат нещо, за което искат да говорим или да споделят, мога да им дам идеи или каквото е необходимо. Винаги съм насреща. За мен това също е много ценно преживяване", заяви той.

По думите му атмосферата в отбора е добра, а състезателите са в отлично настроение преди сблъсъка с Дания.

Димитров познава добре Мьолер

Първият съперник на българина ще бъде Елмер Мьолер, с когото Димитров вече се познава и дори е тренирал.

"Виждал съм го няколко пъти, дори сме тренирали заедно. Винаги е различно, когато играеш като гост пред тяхната публика. Със сигурност отговорността е малко по-голяма, има и потенциално повече тежест заради публиката и всичко останало", коментира той.

Димитров призна, че все още има и някои физически проблеми, без да разкрива подробности.

"Като цяло се чувствам добре. Надявам се тялото ми да издържи и всичко да бъде наред", каза той.

Българинът коментира и състоянието на датската звезда Холгер Руне, с когото няколко пъти е тренирал в Монако.

"Нямам никакво съмнение, че ще се върне обратно в кариерата си. Може би това ще стане доста по-бързо, отколкото всички си мислят", заяви Димитров.