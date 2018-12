Не си ти когато слушаш коледни песни – вземи си тапи за уши

Коледа – светлини, пухкав сняг, греяно вино и... коледни песни. Някои хора се събуждат с тях още от ноември и нямат търпение да си пуснат Jingle Bells докато разопаковат подаръците. Други, подобно на Гринч, нямат желание да чуват и секунда от All I Want For Christmas на Марая Кери.

За втория тип хора, всеки ден е кошмар – излизаш от вкъщи и чуваш коледна песен. Влизаш в магазина – коледна песен. Качваш се в трамвая и от нечии слушалки се чува... коледна песен. Очните ти ябълки вече имат мускули от въртене на очи.

Но един добър човек от Лондон е решил да спаси армията от Гринчове, които нямат желание да чуват Jingle Bells, ама изобщо, съобщава Metro.

Добрият самарянин е разлепил плакати с прикрепени към тях малки подаръчета. Можете да ги намерите по телефонните кабини на улица "Оксфорд".

Под тях пише "Дядо Коледа те обича" и #ЗаглушиМараяКери. Постерите са с лицето на американската певица. На едни пише: "Когато всичко, което искаш за Коледа е да не чуваш "Всичко което искам", а на други е зададен риторичния въпрос: "Искате да пазарувате в тишина? Вземете си едно".

Хората, естествено, се възползват от предоставената им възможност. А може дори тези, които обичат коледните песни също да са си взели по един чифт тапи за уши. Че кой обича да слуша семейните скандали по празниците?