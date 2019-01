Любов, а после приятели: Нина Добрев и Иън Сомърхолдър

Нина Добрев каза, че може да остане приятелка с бивше гадже. Тя имаше връзка с колегата си Иън Сомърхолдър от 2010 г. до 2013 г. Двамата се запознаха по време на снимките на сериала, в който участваха - "Дневниците на вампира".

През 2015 г. Иън се ожени за актрисата Ники Рийд, като двамата вече имат дъщеря на 1 година.

Нина потвърди, че не таи никакви лоши чувства към Сомърхолдър. Напротив, тя дори е останала приятелка с него, и с жена му - Ники.

Актрисата от български произход беше гост в предаването "Watch What Happens Live with Andy Cohen", където нейни фенове имаха възможност да задават въпроси по телефона.

Един от тях попита: "Нина, ти имаше връзка с Иън, а сега той е женен. Не е ли странно, че си приятелка с него, а и с жена му?.