Пчела обтегна отношенията между Турция и Англия

Една пчела успя да обтегне отношенията между Великобритания и Турция дотолкова, че британски съд да поиска пчелата да бъде унищожена.

Редкия вид пчела "Осмиа авосета" се е озовала на 2000 км от обичайния си дом в Турция в дома на семейство от Бристол.

Ашли и Луис Той смятат, че са пренесли редкия вид пчела, след като тя се е скрила между багажа им по време на почивката им в Даламан, Турция.

Разбрали за нейното съществуване по сложните цветни гнезда, които пчелата плете.

Британското правителство обаче поиска пчелата да бъде "осъдена на смърт", или с други думи - да бъде унищожена, защото заплашва местните видове.

В защита на пчелата-беглец скочиха турските вестници, които призоваха животът й да бъде пощаден. "Хюриет" публикува заглавие "Не убивайте турската пчела".

The Turkish media has picked up on the buzz around the Turkish bee. Hürriyet daily today reports on the Telegraph story with the headline, “Don’t kill the ‘Turkish bee’.” pic.twitter.com/RkuPeg1Qt7