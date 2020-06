Кой ще участва в новите епизоди на "Клюкарката"?

През лятото на 2019 г. беше официално съобщено, че обичаният тийн сериал "Клюкарката" ще има продължение и ще се завърне на екран през пролетта на 2020 г.

Тогава стана ясно, че сценаристи и продуценти отново ще бъдат Джош Шуорц и Стефани Севидж, но ще видим нови актьори - ново поколение частни ученици в Ню Йорк. Изминали са 8 години откакто оригиналният сайт на Клюкарката е спрял да функционира, но сега и новото поколение ще се запознае с нея и ще научи за нейната власт.

Скоро стана ясно кои актьори ще влязат в ролите на новите ученици.

На 2 март от HBO Max съобщиха, че на екран ще видим Емили Алин Линд (Doctor Sleep, Revenge), Уитни Пик (Chilling Adventures of Sabrina), Ели Браун (The Perfectionists), Джейсън Готай (Broadway's Bring It On, Spider-Man: Turn off the Dark), Джонатан Фернандес (Lethal Weapon, Girls, Togetherish).

Няма много подробности за персонажите, но самата Емили Алин Линд издаде, че ще играе тийнейджърката Одри, която "е в продължителна връзка и започва да се чуди какво повече може да има навън за нея", съобщават от "Deadline".

Интересното е, че Емили е дъщеря на актрисата Барбара Алин Уудс, която играеше Деб в друг тийн сериал - One Tree Hill. Чад Майкъл Мъри, станал много известен с ролята си на Лукас Скот в One Tree Hill, беше един от първите, които поздравиха Емили за ролята.