Блейк Лайвли прави хит дънките с цветя

Блейк Лайвли продължава да доказва, че е модна икона.

Навярно сте забелязали как в последната година е много модерно актрисите да се обличат по начин, който промотира ролите им във филми. Например, Марго Роби непрекъснато залагаше на сладки розови тоалети през 2023 г., когато по кината излезе филма за Барби. Зендая пък беше във вихъра си през зимата и пролетта - тя показа футуристични визии в тон с "Дюн", а после и тенис облекла в тон с ролята ѝ в "Претендентитe". Ариана Гранде също често залага на розови рокли и сладки аксесоари в тон с ролята ѝ в "Wicked" - на добрата вълшебница Глинда. Филмът ще излезе през ноември.

Блейк Лайвли следва примера на тези звезди. В последно време тя непрекъснато залага на флорални мотиви в облеклата си заради ролята си в "It Ends With Us". Там тя влиза в ролята на цветарка. Филмът излиза на 9-и август.

Сега актрисата впечатли с дънки с цветя.

Звездата позира по дълги сини дънки с широк крачол, на които са изобразени сиви цветя. Тя е с кроп топ и сако в същите цветове и със същите флорални мотиви. Но дънките сякаш правят най-голямо впечатление.

Вероятно си спомняте, че в края на 90-те и началото на 21 в. дънките с цветя бяха истински хит. Тийнейджърките ги обожаваха и често залагаха на такива.

Явно сега те отново ще станат модерни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase