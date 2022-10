Простотия: Екоактивисти заляха "Слънчогледите" на Ван Гог с доматена супа

Поренда вандалска проява на екоактивисти вбеси потребителите в онлайн пространството.

Протестиращи с тениски на групата Just Stop Oil ("Просто спрете петрола") заляха "Слънчогледите" на Винсент Ван Гог в Националната галерия на Лондон с доматена супа, а след това се залепиха с моментно лепило за стената. Картината е едно от най-важните произведения на изкуството за галерията.

"Кое струва повече, изкуството или животът?", попита една от активистките - 21-годишната Фийби Плъмър от Лондон.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

Тя беше придружена от 20-годишната Анна Холанд от Нюкасъл. "Струва ли си повече от храната? Повече от справедливост? Загрижени ли сте повече за защитата на една картина или защитата на нашата планета и хората?"

"Кризата с цената на живота е част от цената на петролната криза, горивото е недостъпно за милиони гладни семейства, които стоят на студено. Те дори не могат да си позволят да стоплят консерва със супа", заявиха активистките, цитирани от The Guardian.

Служителите на Националната художествена галерия бързо изпразниха помещението. В изявление по-късно те успокояват, че е повредена само част от рамката на "Слънчогледите", състоянието на самият шедьовър обаче е добро.

През последните две седмици групата организира седящи протести по пътищата около централен Лондон, вбесявайки шофьори и пътуващи, но действието в петък изглежда е ескалация на нейните практики.

“What is worth more, art or life? … are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people?”@JustStop_Oil’s activists explain their action pic.twitter.com/mGNZIO6RbK