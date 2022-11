Банкси потвърди, че е нарисувал 7 графита в Украйна

Три дни след като Банкси дебютира с най-новия си стенопис в Instagram, нарисуван със спрей върху стената на бомбардирана сграда в град Бородянка, Украйна, анонимният художник потвърди, че е завършил общо седем нови творби в Украйна.

Банкси потвърди новината пред The ​​Art Newspaper, след като серия от стенописи, за които се предполага, че са негови, се появиха в освободения украински град, който се намира на около 80 км северозападно от Киев. Част от произведенията се намират в столицата и други градове в региона.

Първото идентифицирано произведение на изкуството, което се появи в социалните мрежи през уикенда, показва гимнастичка, балансираща върху купчина отломки отстрани на сграда, повредена от руските удари.

Графити майсторът публикува три изображения на произведението в петък в социалните медии, с прост надпис "Бородянка, Украйна".

Друго произведение на изкуството изобразява малко момче, облечено в униформа за бойни изкуства, завързано с черен колан, обръщащо възрастен мъж по гръб. Някои свързват изображението с руския президент Владимир Путин, чийто почетен черен колан беше отнет по-рано тази година, въпреки че Банкси не е коментирал публично изображението или неговото значение.

#Banksy in Borodianka. If you know what he means. pic.twitter.com/nAPVqKlK1T